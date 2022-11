Határvadászokat toboroznak a rendőrök Zala megyében

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság toborzóival több helyszíneken találkozhatnak a héten – írja zaol.hu. Az egyenruhások részletes tájékoztatást adnak a szerződéses határvadász szolgálatról, a feladatellátásról, a jelentkezés feltételeiről és módjáról, valamint az illetményről és az egyéb juttatásokról. Az érdeklődőket jelentkezési egységcsomag is várja. A Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.

Halfogó verseny a kustánszegi tavon

Második alkalommal rendezett Mikulás Kupa elnevezéssel halfogó versenyt a Göcsej Horgászegyesület- tudósít a Zalai Hírlap. A tavalyi tapasztalatok alapján ezúttal nem december elejére, hanem november második felére tették a program időpontját. Kelemen Csaba elnök szerint

mindez szerencsés döntésnek bizonyult, hiszen míg egy esztendeje a fagyos időjárás miatt egyáltalán nem haraptak a halak, addig az elmúlt hét szombatján egészen szép eredményeket mutathattak fel a vállalkozó kedvű horgászok. Pontyok és keszegek egyaránt akadtak horogra, a legnagyobb hal pedig akár egy nyári versenyen is megállta volna helyét.

Kelmefestők találkája a lenti könyvtárban

A textilfestés rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket Nemes Nikolett és Sebestyén Réka nemrég a lenti városi könyvtárban – olvasható a zaol.hu hírportálon. A foglalkozásra a résztvevőknek varrattak tolltartókat, neszeszereket, karácsonyi csizmát, zsákot, melyekre Niki rajzolt mesefigurákat, az ünnephez kapcsolódó mintákat, illetve sablonok alapján a gyerekek is megtehették ezt, vagy akár egyéni elképzelések is születhettek. A programot az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében tartották.

Új információs táblák kerültek a márokföldi energiaparkba

Új információs táblákat helyeztek ki nemrég a márokföldi energiaparkba, ahol a látogatók pontos leírásokat olvashatnak az energiavonalakról, melyek behálózzák a Földet – olvasható a Zalai Hírlapban. A márokföldi gyógyító energiaparkot az ország egyik legerősebb energiapontjának tartják. Az itt található magas rezgésszámú energiagóc segít a különböző betegségek gyógyításában, és lelki nyugalmat hoz annak, aki felkeresi. Az egyes energiapontoknál elhelyezett kisebb táblák mellett elkészült egy nagy tájékoztató tábla is, mely a teljes energiaparkot bemutatja.

Mikulás a traktoron – Ünnepvárás Gellénházán

Ősszel ötletes köztéri alkotás fogadta a járókelőket Gellénházán a buszmegálló melletti parkban. Akkor a szüret jegyében díszítették fel a szénabála traktort, most pedig a Mikulás pattant a kormány mögé – írja a Zalai Hírlap. A faluba érkezőket két hatalmas, hóember és Télapó szalmabála figura fogadja. A településen feltűnik még jó néhány újrahasznosított gumiabroncsból készült színes karácsonyfa dísz. Mécsesekkel világító adventi koszorú is került több helyre. Farkas Imréné polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a hangulatos faluszépítés az önkormányzati és óvodai dolgozóknak, valamint a helyi egyesületeknek köszönhető. A készülődés jegyében kulturális programokat is kínálnak minden advent vasárnap.

Zarándokutat szerveznek a tófejiek a csíksomlyói búcsúra

Négynapos autóbuszos erdélyi zarándokutat szervez a jövő évi csíksomlyói búcsú idejére Tófej közössége – olvasható a zaol.hun. A résztvevők nemcsak a legnagyobb magyar katolikus búcsújáró helyet keresik fel, hanem további helyszíneket is meglátogatnak. A program 2023. május 25-én kezdődik, s 28-ig tart, ebből az első és utolsó nap utazással telik. A résztvevők szálláshelye a Hargita megyei Farkaslakán lesz, ahol három éjszakát töltenek el, félpanziós ellátással. A csíksomlyói búcsú május 27-én lesz, előtte napon a keramikus termékeiről elhíresült Korondot, a sóbányáiról ismert Parajdot, az 1848/49-es szabadságharc egyik ütközetének helyszínét, Segesvárt, valamint azt a Fehéregyházát keresik fel, amelynek határában a feltételezések szerint Petőfi Sándor halálát lelte. Az erdélyi zarándokútra Horváth Zoltán polgármesternél jelentkezhetnek az érdeklődők.

Fiatalok a pástokon: arany is jutott a ZVE-nek

Nincs megállás a vívóknál, hiszen nemcsak, hogy gyakorlatilag minden hét végére jut verseny, de nem is egy, hanem több, úgy idehaza, mint külföldön. A ZVE fiataljai aktív szereplői ezeknek, s így volt ez legutóbb is. Budapesten, az UTE adott otthont a Fülöp Mihály versenysorozat 2. fordulójának. Az 54 fős gyermek fiú mezőnyben Bóbics Ádám és Gróf Domonkos állhatott fel a dobogó harmadik fokára és szereztek bronzérmet. A 49 indulót számláló leány mezőnyben pedig Bagosi Borka gyakorlatilag hibátlan vívással aranyérmet szerzet. Nürnbergben, az Európai Kadett Tőr Körversenyen több, mint 25 ország képviseltette magát. A négy válogatott kerettag között ott volt Szabó Bálint is, a mieink a legjobb 8 csapat közé vívták magukat. A legjobb négy közé kerülésért a későbbi győztes Egyesült Államok válogatottja állította meg a fiúkat, akik viszont az értékes 6. helyen végeztek.