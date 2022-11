A lovászi tekepályán csaptak össze a csapatok, volt férfi, női és vegyes összeállítás is. A résztvevők közt volt a házigazdák mellett a bázakerettyei, a csesztregi és a csömödéri idősek szervezetének csapata, Lentiből a Civil Nyugdíjas Klub, Zalaegerszegről a Pedagógus Nyugdíjas Klub, valamint a Zala Megyei Katasztrófavédelmi, Tűzoltó és Polgári Védelmi Nyugdíjasok Egyesülete is képviseltette magát.

A megnyitón a szervezők részéről Tóth Károlyné, az Olajbányász Nyugdíjas Klub vezetője köszöntötte a megjelenteket és örömét fejezte ki, hogy idén is sokan érdeklődtek a program iránt. A megyei tekeversenyt idén is a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége zalai szervezetével közösen rendezték meg, melynek vezetője, Kocsis Gyula is elmondta gondolatait a jelenlévőknek, majd kezdődhetett a megmérettetés, a versenyzők csapatban és egyéniben mérték össze tudásukat, külön díjazták az urakat és a hölgyeket.

A nap folyamán kiegészítő programként az érdeklődők ellátogathattak a légoltalmi pincébe, illetve megtekinthették Hermán Ágnes plüssmackó-gyűjteményét.