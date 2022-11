Az épület homlokzati szigetelésére a Zalaegerszegi Tankerületi Központ a Magyar falu programból nyert el 49,7 millió forintos támogatást. Mint Kajári Attila tankerületi igazgató hangsúlyozta, az energiaválság közepette különösen felértékelődött a 123 diákot fogadó, 17 dolgozót foglalkoztató intézmény korszerűsítése. Az időjárás is kedvező a munkálatokhoz, amelyek a Diamant-Invest Kft. kivitelezésében várhatóan a hónap végére be is fejeződnek.

Az országot, gazdaságát erősíteni akkor lehet, ha a fejlesztések a vidékre is kiterjednek. Ezt Nagy Bálint beruházási államtitkár, országgyűlési képviselő fogalmazta meg. Ebben az uniós támogatások mellett fontos szerepet töltenek be az olyan pályázati lehetőségek, mint amit a Magyar falu program nyújt, tette hozzá. Egyik szelete az ötezer lakosnál kisebb települések iskolaépületeinek korszerűsítését szolgálja. A vidék megtartó erejét legjobban azok a beruházások támogatják, amelyek a családok életkörülményeit javítják, a nevelési, oktatási intézményeket segítik. El kell érni, hogy a legkisebb településen is a kor követelményeinek megfelelő oktatásban részesülhessenek a gyerekek, mondta Nagy Bálint.

Immár az iskolában folyó munka színvonalához illő, vonzó külsőt kap az intézmény, fogalmazott Sifter Péter, Nagykapornak polgármestere, aki hozzátette, ez azért is fontos, mert az emberi kapcsolatokban meghatározó szerepe van az itt eltöltött éveknek.