A legfrissebb lapszámban az érdeklődők a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot érintően egy igazi hősről, a zalakarosi Katasztrófavédelmi Őrsön szolgálatot teljesítő Németh Attila Gábor címzetes tűzoltó törzszászlósról olvashatnak két oldalon keresztül.

A lap emellett ezúttal is bemutatja azokat az eseményeket, amelyek az országos média érdeklődőére is számot tartottak, továbbá portrékon keresztül mutatja be a hivatásos tűzoltók munkáját és eredményeiket.

A Katasztrófavédelem újság legfrissebb számát ITT forgathatják!

Forrás: katasztrofavedelem.hu