A játékos, rendkívül mozgékony kutya okos, emberközpontú és teljesen szobatiszta. Szentpéterúron élt az utcán, 6 kölykével együtt került a Bogáncs Állatmenhelyre. A picik már gazdira találtak, most Luna is reménykedik, hogy valaki őt is örökbe fogadja. Gyerekek mellé is tökéletes választás, azonban más kutyákat és cicákat nem kedvel.

Amennyiben úgy érzi, hogy Luna Önre vár, mielőbb keresse fel a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyet – mert ő már nagyon várja az új gazdáját.

Videó: