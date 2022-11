Nem maradt el a hegyháton szokásos libafogóverseny sem, ez alkalommal Bencze Bálint volt a leggyorsabb a nevezők közül. Ezután a társaság a Balog-hegyen folytatta a borkóstolót nyolc pincében, majd este a művelődési házban vacsorával és zenés mulatsággal zárták a napot.

Lentiben a helyi Kertbarát Kör Egyesület is megtartotta Márton-napi ünnepségét, ez alkalommal a hegyi pincejárás elmaradt, az egyik városi étteremben került sor a programra vacsorával egybekötve. Az újborok bírálata azonban nem maradt el, a gazdák a vacsora keretében mutatták be az idei nedűket a tagságnak. Röszler Attila, a civil szervezet elnöke arról számolt be, hogy az idei év kellemes évjáratot, kellemes savakat, értékelhető cukorfokot hozott, ez mutatja a gazdák fokozódó szakértelmét, tapasztalatát.

A libavacsora és a jó borok mellett megemlékeztek Szent Mártonról, a hozzá kapcsolódó hagyományokról is, a tagok egy csoportja műsorral készült, benne versekkel, dalcsokorral, majd az újborok megáldására is sor került.