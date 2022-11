Egyebek mellett ez is elhangzott a Fidesz frakció keddi sajtótájékoztatóján, amelyet a legutóbbi önkormányzati közgyűlés döntéseiről tartottak. A városi tulajdonában lévő garázsok bérleti díját viszont megemelték a képviselők, hiszen az nagyon el volt maradva a magánbérlemények árától.

A frakció vezetője, dr. Káldi Dávid szólt arról is, hogy módosították a településszerkezeti tervet, amit a Ságodi-patak mederrendezése, valamint a Páterdombon építendő víztorony és víznyomásfokozó indokolt. A gébárti szabadidőközpont fürdőlétesítményeinek tulajdonosi és üzemeltetési jogairól is döntöttek. Az AquaCity mellett immár az azt kiszolgáló termál- és hidegvizes kutak is önkormányzati működtetésbe kerülnek, akárcsak a Gébárti Tóstrand, illetve a szabadtéri termálfürdő. Ezekkel a feladatokkal egy évre a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft-t bízták meg.

Szó esett arról is, hogy a közgyűlés öt évvel meghosszabbította a Vizslaparki úti Legends Pub 2030-ban lejáró bérleti szerződését 2035-ig tekintettel arra, hogy az üzemeltető több tízmillió forintos konyhatechnikai fejlesztést hajt végre.

Az állattartási rendelet módosításával duplájára megnövelték a büntetési tételeket. Erről Szilasi Gábor frakcióvezető-helyettes adott tájékoztatást. Az elkóborolt, illetve elhullott állatok begyűjtése évente közel 20 millió forintot emészt fel, elvárható, hogy azt költséget lehetőleg a felelőtlen gazdák viseljék, tette hozzá. A tájékoztatón kitértek arra is, hogy a színháznál jelentős bevételkiesést okozott a járvány. A 2019-es rekordévet nem sikerült még elérni, erre tekintettel a közgyűlés 44,7 millió forint év végi pótlólagos finanszírozást nyújt a színház biztonságos működéséhez.