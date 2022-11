Halász Gyula elmondta: a könyvtárban november 30-án (szerda) 18 órakor Turi Gábor dzsessz-szakíró New Orleans, a jazz bölcsője című könyvéről ingyenesen látogatható, vetített képes előadást tart. Az Amerikai jazznapló és Magyar jazznapló című köteteiről is beszél. A nyíregyházi származású Turi Gábor pályáját újságíróként kezdte, majd Londonban kulturális attaséként, Washingtonban sajtóattaséként teljesített diplomáciai szolgálatot. – A dzsesszmuzsikával az 1970-es évek közepén jegyezte el magát, az évtizedek során több száz írása, tanulmánya jelent meg hazai és külföldi lapokban – folytatta. – Négy könyvet írt a dzsesszről, New Orleans tiszteletbeli polgára. Fulbright-ösztöndíjjal 2013- ban három hónapot Newarkban, a legnagyobb amerikai dzsesszarchívumban töltött a kortárs amerikai dzsessz tanulmányozásával. A könyvtárban az előadás napjától december 3-ig Pék Pál hanglemezgyűjteményének dzsesszalbumaival ismerkedhet az érdeklődő.