ZALAEGERSZEGI HÍREK

Megújult a Püspöki Grácián utca Zalaegerszegen

A Vizslaparkra nyíló Püspöki Grácián utca burkolat felújítása a Kovács Károly Városépítő Program keretében valósult meg – tudósít a Zalai Hírlap. Az érintett szakaszon az előző években az önkormányzat saját forrásból végezte el az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáit, mondta az átadáson Balaicz Zoltán polgármester, hozzátéve, az állami finanszírozású útfejlesztéssel együtt körülbelül 112 millió forintba került a beruházás. A csapadékvizek elvezetése érdekében a meglévő kétoldali elvezető 282 méter hosszúságban épült újjá, 13 darab új víznyelő aknát helyeztek el, a lakóingatlanok 24 ereszkifolyóját bekötötték a csapadékelvezető rendszerbe, számolt be a műszaki tartalomról Bali Zoltán.

Pro Geographia oklevelet vehetett át Stárics Roland, a zalaegerszegi Zrínyi-gimnázium tanára, igazgatóhelyettese

A Magyar Földrajzi Társaság fennállásának 150. évfordulója alkalmából, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett jubileumi emlékülésen Stárics Roland, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium földrajz-történelem szakos pedagógusa Pro Geographia oklevelet vett át a kiemelkedő tehetséggondozó tevékenysége, és a Magyar Földrajzi Társaság Zalai Osztályában végzett aktív és eredményes szervező munkájáért- írja a zaol.hu. A földrajz és geográfus szakma egyik legrangosabb kitüntetése a földrajztudományok, a földrajzpedagógia, a tudományszervezés és a magas színvonalú tudomány népszerűsítés területén elért jelentős eredmények, valamint a Magyar Földrajzi Társaság érdekében végzett önzetlen munkásság elismeréseként a Társaság tagjai és az együttműködő intézmények számára adható.

Felújították a ságodi Rigó utcát

Zalaegerszegen, a ságodi városrészben található Rigó utca burkolatának állapota az évek során jelentősen leromlott, és a lakók jelezték is igényüket az utca felújítására. A kivitelezés a Ságodi úti kereszteződéstől mintegy 60 méter hosszon történt az érintett utcában – tudósít a Zalai Hírlap. A felújítási munkák során a régi zúzalékos aszfaltszőnyeget elbontották, mechanikailag stabilizált alapréteg készült törtbetonból, melyre hengerelt aszfalt, AC 8 kopóréteg került kialakításra, átlag 5 centiméter vastagságban. A felújítási munkálatokat a zalaegerszegi Sprint Kft végezte, bruttó közel 4,4 millió forint értékben.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Szén-monoxid a Rozgonyi utcai óvodában

Életeket mentett a szén-monoxid-érzékelő Nagykanizsán, egy Rozgonyi utcai intézményben, írj a zaol.hu a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatás alapján. A készülék egy üres helyiségben hívta fel a figyelmet a bajra délelőtt. Információink szerint a Rozgonyi utcai óvodában történt az eset, a gyerekek a riasztáskor az udvaron voltak. A jelzést követően az ott dolgozók mindenkit kitereltek, aki az épületben tartózkodott, majd megkezdték az átszellőztetést. A hivatásos tűzoltók az eredeti állapotok visszaállítását követően egy kéménybe kötött gázkonvektor közelében kimutatták a mérgező gázt. A helyszínre a gázszolgáltató szakemberei, valamint a kéményseprők is kiérkeztek.

Érdekességek a nagykanizsai Thúry-múzeumból

A nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzos-főmuzeológusa, Gyanó Szilvia a november 30-ai András nap alkalmából tett közzé a múzeum Facebook oldalán néhány érdekességet, olvasható a zaol.hu hírportálon. "András, kopog a pallás" – mondták Kiskanizsán november végén, utalva arra, hogy ilyenkorra már elfogyott az előző télen vágott disznó húsa. De nem sokáig maradt üresen a kamra, hiszen a gazdasági életben "disznóölő" András napján kezdődtek a disznóvágások és eltartottak egészen a farsang végéig. A disznótoron a vidám hangulatot néhol köszöntő vagy adománygyűjtő szokások is kísértek. Kóstolót küldtek a rokonoknak, szomszédoknak és a disznóvágásban részt vevő segítségek családjának.

Két alkotó közös kiállítása nyílt meg a nagykanizsai HSMK-ban

A HSMK színházi előcsarnokában a kanizsai Vörösné Pázmándi Ibolya kerámiakészítő Földből lettünk című és a kaposvári Nádas József festőművész Útközben című tárlatát láthatja a közönség – olvasható a Zalai Hírlapban. A december 21-ig látható tárlaton a kanizsai Vörösné Pázmándi Ibolya elmondta: bár a nyugdíjazása előtt civil foglalkozása volt, a szabadidejét agyagozással töltötte. Eredendően ugyan szobrásznak készült, ám a jelenleg is használt technikáját tizenkét éve a kendlimajori Ludvig művésztelepen tanulta meg, azóta kemencében égeti ki a szobrait, melyeket díszít is. Nádas József festőművész úgy fogalmazott: számára már gyermekkorában is lényeges volt a festészet, saját maga tanult festeni, s egyetlen célja, hogy a változatos témájú alkotásain keresztül valamiféle érzéseket váltson ki a látogatókból.

KESZTHELYI HÍREK

Hetven új fa díszlik Keszthelyen

Hetven fát ültettek el Keszthelyen a MOL Új Európa Alapítványa által meghirdetett VárosFa Program részeként – írja a Zalai Hírlap. Az utolsó négy kedden reggel reggel került a földbe a Georgikon utcában. A civil szervezet idén hétezer csemetével segíti a hazai települések fásítását, partnerségben az Agrárminisztériummal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével és az Országos Erdészeti Egyesülettel. A fásítási munka az év elején a Schwarz Dávid lakótelepen indult, s most a Georgikon utcában zárult, ám a fásítás ezzel nem ér véget: a jövőben évente több mint 100 egyedet pótolnak majd Keszthelyen.

Könyvbemutatók a Balaton Színház Simándy termében

A Culinaria Hungarica könyvsorozat első két kötetét – Ambrus Lajos Nagy almáskönyvét, valamint Fehér Béla és Gálffy Zsuzsanna közös munkáját, a Kakastaréj – Írások a magyar konyháról című kiadványt – december 4-én, vasárnap 15 órakor mutatja be a Kortárs Kiadó Keszthelyen, a Balaton Színház Simándy termében. A könyveket a szerzők a helyszínen dedikálják – tájékoztat a zaol.hu.

Györökön találkoztak a balatoni helytörténészek

A Balaton környéki települések helytörténészei találkoztak Balatongyörökön a közelmúltban. A tanácskozás fő témája a falvak, városok egyik közös pontja, a szőlőtermesztés volt. A 12. alkalommal megrendezett Helytörténeti Találkozón szót ejtettek arról a hamarosan megjelenő kötetről is, amely Balatongyörök szőlő- és borkultúráját mutatja be. A programnak minden évben más-más település ad otthont. Az egész napos tanácskozáson szó esett többek között a becehegyi műemlék pincékről, a Balaton-felvidéki kultúrtáj változásáról és a vonyarci uradalmi szőlő történetéről is.