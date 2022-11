A beruházásról csütörtökön a helyszínen adtak tájékoztatást.

Mint Balaicz Zoltán polgármester felidézte, Zalaegerszeg nyugati szélén, Babosdöbréte szomszédságában elterülő Magasbükk vezetékes ivóvízellátásának első üteme 2016-ban valósult meg, akkor 23 ingatlant kötöttek be. A tulajdonosok kérésére és a térség önkormányzati képviselője, Szilasi Gábor kezdeményezésére a vízközműhálózatot ez évben bővítették, a 106 millió forint értékű beruházás pénzügyi fedezetét a Kovács Károly városépítő program biztosította.

A hálózatbővítés kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz olyan kincs, amire egyre jobban vigyáznunk kell, de most még sokan pazarolnak, tette hozzá.

A mostani beruházásban 600 méteren építettek ki gerincvezetéket, a 70 ingatlanhoz 210 méter hosszban készültek el a bekötések. A domborzati viszonyok miatt nyomásfokozó berendezést is telepítettek, emellett négy tűzcsap is szolgálja az itt élők biztonságát.