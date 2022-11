A levelező országismereti versenyben az 5-8. osztályosok angol és német nyelvű országismereti feladatsort oldottak meg és kreatív plakátokat készítettek. Az angol nyelvet tanulók II. Erzsébet életét jelenítették meg képekben, a német nyelven versenyzők pedig a Márton-napi hagyományokat gyűjtötték össze ötletes posztereken. Az egyik legleleményesebb megoldás a keszthelyi Festetics-kastély kertjében forgatott, II. Erzsébet életének egy eseményét bemutató videofilm volt. A felhívásra 45 angol és 24 német csapat küldte be megoldásait, a szervezők két korosztályban hirdettek eredményt.

Angol nyelvben 5-6. évfolyamon 1, Little ducks: Merta Terka, Haár Lili (Csány-Szendrey iskola), 2. Anonymus: Kiss Mátyás, Márkó-Horváth Vanda, Szládovics Péter, Tóth Boróka, Takács Renáta (Csány-Szendrey), 3. Of course: Molnár Odett , Sörlei Dolli, Nunkovics Dorina, Sipos Hanna Napsugár (zalaegerszegi Petőfi iskola)

7-8. évfolyam 1. The blades: Görényi Lilla, Nyitrai Salamon Csanád, Devecser Brendon, Lahocsinszky Réka, Mezei Mór (zalaegerszegi Öveges iskola), 2. Your majesty:

Alexin Bernadett, Lukács Lilla, Babos Marcell , Takács Jenő (Ranolder iskola), 3. John Cena: Mórocz Áron, Vincze Bende, Gróf Benjámin ( zalaegerszegi Liszt iskola)

Német nyelvben 5-6. évfolyamon 1. Die deutschprofis: Burján Adél, Geiger Gréta, Huszár Dóra, Huszár Kata, Sorok Zselyke (zalaegerszegi Liszt iskola) 2. Super gruppe: Halász- Lukács Réka, Horváth Zselyke, Horváth Lőrinc (zalaegerszegi Petőfi iskola), 3. Deutsche affen: Csalló Dominik, Hermán Dominik, Komáromy Dóra (zalaegerszegi Öveges iskola)

7-8. évfolyam: 1. Blöde kinder: Csányi- Becsi Villő, Földesi Hanna, Gerencsér Anna, Márton Attila, Herczeg Péter (zalaegerszegi Petőfi iskola), 2. Pfannkuchen: Eke Anna, Horváth Péter, Kovács Viktória, Szabó Borbála (Landorhegyi iskola), 3. Kräutertee: Rinkó Barnabás, Kádár Levente, Horváth Gáspár, Jancu Martin (Izsák iskola)

A jubileumi év tiszteletére Ganz Ábrahám és kora címmel rajzpályázatot is hirdettek az általános iskolás 6-8. osztályos tanulók számára. Pályázni szabadon választott műfajokban lehetett, és bármilyen technikai megoldással készülhettek az alkotások. A zsűri a korszak megjelölése mellett figyelembe vette a választott technika alkalmazásának minőségét, korhűségét és kivitelezését.

Döntésük szerint megosztott 1. helyezést ért el Koller Méda, Krecsár Noémi, Proszenyák Dóra. Mindhárman az Ady iskola 6.c osztályába járnak, felkészítő tanáruk Gondos Anna.

Második helyezett Ehritz Alexandra Nóra és Hoták Vivien Fanni, az Ady iskola 6.c osztályába járnak, felkészítő tanáruk Nagy Szilvia. Harmadik helyezett Ebedli Kira, Ady iskola 6.c , felkészítő tanár Nagy Szilvia, valamint Szakos Bálint, Zalaapáti Gábor Áron iskola 8. osztály, felkészítő tanár Lázár Nikoletta. Különdíjban részesült Ábrahám Barnabás és Csizmazia Csenge Katalin, mindkettő az Ady iskola 6.c osztályába jár, felkészítő tanár Nagy Szilvia. valamint Pais Jázmin, Gárdonyi Géza és Szegi Suli Csonkahegyhát, 7. osztály, felkészítő tanár László Edina.