A gyermekosztályokat támogatják 1 órája

A jótékonysági vadászat találkozási helyszíne idén is Egervár lesz

Idén is december 27-én rendezik az Országos Jótékonysági Vadászatot (OJV). A zalai találkozási helyszín most is az egervári várkastély udvara lesz.

A nagyköveti címet Fejes László (balról) adta át Pálinkás Róbertnek Forrás: Zalai Hírlap

A karitatív kezdeményezés zalai nagykövete Pálinkás Róbert, a megyei vadászszövetség elnöke, a Helikon Kastélymúzeum ügyvezető igazgatója lett, az erről szóló dokumentumot pénteken vette át Fejes Lászlótól, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. Magyarország egyik legnagyobb karitatív programja 2013 óta több mint 84 ezer gyermek gyógyulását segítette. Az eddig összegyűlt 124 millió forint adományból 172 új orvosi eszközt vásároltak 22 kórház számára. A Zala Megyei Szent Rafael Kórház az elmúlt években e kezdeményezés révén video laringoszkóppal, endoszkóppal s Covid zsiliprendszerrel gazdagodott. Megtisztelő a felkérés, mondta lapunknak Pálinkás Róbert, már csak azért is, mert országos nagykövetként Kemény Dénes és Bodrogi Gyula tevékenykedik, a megyékben pedig számos olimpikon és kiváló szakember kapott felkérést. – A célunk az, hogy minél többen vegyenek részt az Országos Jótékonysági Vadászaton, a mi megyénkben a zalaegerszegi Szent Rafael Kórházat támogatva – fogalmazott Pálinkás Róbert. – Ebben az esztendőben kibővül a kezdeményezés, nemcsak azoknak a vadászoknak a jelentkezését várjuk, akik aktív részesei lesznek a programnak, hanem azokét is, akik regisztrációjukkal s az 50 ezer forintos díj befizetésével támogatni akarják céljainkat. Zalában a résztvevők az egervári várkastély udvarán találkoznak majd december 27-én, s apróvad-vadászaton vehetnek részt, támogatva az összefogást, vagyis azt, hogy az adományokból hiánypótló orvosi eszközöket vásároljanak, amelyek elősegítik a beteg gyermekek gyógyulását. – Amikor vadászatra megyünk, ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket – folytatta Pálinkás Róbert –, ilyenkor pedig, a jótékony cél még nemesebbé teszi az alkalmat. E kezdeményezés 2020-ban nemzetközivé vált, hiszen, magyarországi mintára, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában is megrendezték december 27-én, ugyanazzal a lelkülettel, mint idehaza: „Nem kevésbé fontos mások érdekeit szolgálni, mint a magunkét!”

