Az adománygyűjtésről szombaton tájékoztatta a sajtót Czotter Csabáné Horváth Rita, a Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vezetője, Horváth Péter a Védelmi Titkárság titkárságvezetője és dr. Sárközi Violetta a Kertvárosi Plébánia Karitász Csoport vezetője a Híd Kárpátaljáért Segítőponton, ami a zalaegerszegi vasútállomás épületében található.

A Mustármag óvoda 45 kisgyermeket nevel, számukra kiviteli tilalommal nem érintett tartós élelmiszert, és a kreatív foglalkozásokhoz szükséges eszközöket várnak a gyűjtés szervezői, akik hétköznap a Kossuth utcai irodában is átveszik a küldeményeket. Horváth Rita elmondta, december 5-ig szeretnék összeállítani a zalaiak adományát, amelyet Székesfehérváron felállított gyűjtőpontra kell eljuttatniuk, ezért szállítási felajánlást is szívesen fogadnak. Használt ruhát és játékot nem kérnek, de a gyerekek azért egy-egy személyes kis csomagot kapnak majd. A gyűjtőkhöz csatlakozott a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület, amely 35 adag száraztészta csomagot állított össze, ami a 35 éves fennállásukat is jelképezi.