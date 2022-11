Móra Ferencnél érzékletesebben talán senki sem mutatta még be, hogy milyen éltető ereje tud lenni néhány darab fának. A saját gyermekkorának emlékeit műveiben oly’ gyakran megidéző író A szánkó című történettel arra is örök példát mutatott, miként kell felelősséggel viseltetnünk embertársaink iránt. Tanításának ereje azóta sem csökkent, hiszen miközben gyakran panaszkodunk arra, hogy közömbösek vagyunk egymás iránt, hogy személytelenné, embertelenné vált világunk, számos esetben éppen ennek ellenkezőjét tapasztaljuk, egyéni, közösségi, de önkormányzati és állami szinten is. Hiszem és vallom, hogy a jóság sosem hal(hat) ki, az ember ugyanis azért – és addig – ember, ameddig képes empatikus gondolkodásra.