November 11-e, Szent Márton napja. Ilyenkor emlékezünk meg a Szombathelyen (Savaria) 317 körül született katonáról, aki később misszionáriusból alázatos püspök lett a francia Toursban. Köszönhetően a hangoskodó ludaknak, az óljukban elbújt atya nem kerülhette el sorsát. Életében legendákat meséltek jóságáról, halála után pedig igazi kultusza lett, sőt tours-i szentélye zarándokok kedvelt megállója. A középkor egyik legnépszerűbb szentjéhez sok magyar népszokás is fűződik, ugyanis ezen a napon fejeződött be a szüret és az aratás, amit a munkások finoman töltött libával ünnepeltek. Ezt érdemes volt hamar megenni, ugyanis másnaptól kezdődött a 40 napos böjt. Ugyancsak ilyenkor került az asztalra az újbor is. Német nyelvterületeken Márton-napkor fáklyás, lampionos felvonulást tartanak, a Márton-tűz jelzi a fényt, azaz a jócselekedetet.