A település polgármestere, Polgár Róbert örömmel számolt be a fejlesztési csomagról, melynek jó részét egy 2018-as Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon nyert 180 millió forintos összegből valósíthattak meg.

- A Deák utca Murakeresztúr egyik legforgalmasabb szakasza, ahol feltöredezett az aszfalt, kátyúk tarkították – fogalmazott a településvezető. – Újra leaszfaltoztuk, s az útpadkát is kijavítottuk. Az önkormányzat munkatársai az utca felújításával párhuzamosan kitakarították, kigyomlálták az út menti folyókát, árkokat, hogy az eső, a csapadék zavartalanul elfolyhasson. Az út a megfelelő vízelvezetésnek köszönhetően hosszabb élettartalmú lesz, és biztonságosabban lehet esős, nedves időben használni. Bár most ezt a munkát a kollégáim végezték el, a törvény szerint nem nekik, hanem az ingatlan tulajdonosoknak kellene megtenni. A közlekedés biztonsága, az út állagának megóvása érdekében kérem, minden keresztúri tartsa rendben a portáját, az utca hozzá eső részén a vízelvezető folyókát és árkokat.

Hozzátette: vadonatúj aszfaltot kapott az Arany és a Kossuth utca kereszteződése is. A projekt keretében a jövőben kialakítunk egy buszfordítót, két új buszmegállót és kerékpáros sávokat is kijelölünk, hogy biztonságosabbá váljon településünkön a közlekedés. Murakeresztúr úthálózatának az állapota az elmúlt évtizedekben az elhanyagoltság miatt leromlott, ezen szeretnének most változtatni. Már több mint egy tonna hideg aszfaltot használtak fel a kátyúk befoltozására. Korábban az Arany, a Petőfi utcákban és több forgalmas útszakaszon mart aszfalttal fontos javításokat végeztek el. A Petőfi utca új járdát kapott. A Magyar falu program támogatásának jóvoltából szélesítik a Honvéd utcát és zárt csapadékelvezető rendszert építenek ki ugyanitt. S ezzel előkészítik az utca járdaszakaszának kivitelezését is. Utóbbi szakasz fejlesztése kulcsfontosságú, hiszen ez a település egyik legforgalmasabb pontja. Ezúttal kialakítják a járda nyomvonalat, saját forrásból a közeli sóderbánya segítségével tíz centiméter vastagon tört kaviccsal borítják le, s amint lesz lehetőség pályázni, akkor aszfaltréteggel látják el.

- Kijavítottuk a falunkba vezető utat a vasúti átjáró előtt – folytatta Polgár Róbert. – Az Alkotmány út Murakeresztúron kívüli szakaszának útfelülete megsüllyedt, ezért 30 méter hosszan felbontottuk a régi aszfaltot és szintbe hoztuk. Az úton így most újra biztonságosan lehet közlekedni. A jövőben is minden lehetőséget megragadunk, hogy fejleszthessük falunkat, úthálózatunkat.