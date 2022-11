A nyugdíjasokat és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket várták a programra, ahol először Péntek Katalin polgármester szólította meg a vendégeket.

Elmondta, hogy az önkormányzatnak fontos, hogy az idősebb lakók is jól érezzék magukat Szilvágyon, ezért több közösségi eseményt is igyekeznek szervezni. Jövőre is lesz minderre lehetőség, hiszen a Nemzeti Kulturális Alap egyik kiírásán olyan programsorozatra nyertek el támogatást, mely a tündérkerttel és a pajtaszínházzal kapcsolatos. A falu aktuális ügyeiről is szólt a polgármester. A szociális tüzelőt várhatóan a héten szállítják ki a házakhoz, illetve az önkormányzat az energiaválságra való tekintettel további segítséget is kíván nyújtani a helyieknek, erre kérelmet lehet benyújtani. A támogatások mellett tervezik jövőre külterületi utak felújítását, valamint tavasszal egy kárpát-medencei tündérkert találkozónak is helyet ad majd a falu.

Részt vett az ünnepségen Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos, aki gratulált a helyieknek a rendezett, szép településhez, ahol folyamatosan rendezvényeket tartanak. Az időseket is évről évre ünnepségre hívják, ami mutatja, hogy a polgármester és a képviselő-testület megbecsülik a szépkorúakat, akik sokat tettek családjuk mellett a falu és az ország építéséért.

Köszöntötte a megjelenteket Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is, aki arról szólt, hogy ez az ünnepség az időseket, mint értéket állítja a középpontba, de megfogalmazza tanulságait a fiatalabbnak is, hogy legyen időnk, türelmünk odafigyelni szüleinkre, nagyszüleinkre.

A továbbiakban a helyi gyerekek szavaltak, majd Sláger Tibó és a Bibrics Táncegyüttes szórakoztatta műsorával az egybegyűlteket.