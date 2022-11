Vidám perceket szereztek kabaréjelenetükkel az andráshidai Tavaszi Szél Kulturális Egyesület tagjai, akik egy kotnyeles riporter kérdéseire dalokkal válaszoltak - az ismert nótákba bekapcsolódtak az otthon lakói is. Kéry Lajosné, az egyesület vezetője külön verssel is kedveskedett az ünnepelteknek. Az intézmény dolgozói két jelenettel is készültek, az alkalmi "csepűrágó" szerepét dr. Marx Gyuláné intézményvezető és Péntek János gondnok, az otthon egyetlen férfi dolgozója is felvállalta. A műsorra Kovács Kata énektanár, karnagy, zenepedagógus ezúttal énekesként operettslágerekkel tette fel a koronát, szintén nótára fakasztva a szépkorú publikumot.

Az intézet dolgozói is összeállítottak egy aktualitásokkal fűszerezett tréfás színdarabot. A fodrász, Véghné Horváth Petra a valóságban is ápolja a gondozottak frizuráját. A képen (b-j) Szulyovszky Rita, dr. Marx Gyuláné, Tóth Lászlóné Erika, Ambrus Marianna, Nagy Judit, Borcz Imréné Gitta, Horváth Gyuláné Ildikó és Iancu Gabriella

- Hogy tartalmassá, színessé tegyük lakóink életét, minden ünnepet: egyházit, világit, jelesebb egyénit megtartunk, s ebben, miként ezúttal is, intézményünk mind a 32 dolgozója részt vesz. A kezdetektől, 2015-től egyházi intézményként működünk, 2019-től a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában, így a hitélet gyakorlása a mindennapjaink természetes része - hangsúlyozta dr. Marx Gyuláné, s nem kis büszkeséggel mutatta be meghitt kis kápolnájukat, ahol naponta szerveznek lelki programokat. - Gondozottjaink alig várják, hogy találkozhassanak a hozzánk járó papokkal, a kertvárosból érkező János atyával, a "zárdából" Róbert atyával, a ferencesektől Csongor és Benjamin atyával, szerencsére valamennyien "sajátjuknak" érzik az otthont. A védőszentünk Cottolengo Szent József, aki otthont nyitott az elhagyott, szegény betegek számára, s a Gondviselésre támaszkodva kezdte meg apostoli munkáját. Az általa alapított Gondviselés Kis Háza rövid időn belül városrészi nagyságot ért el. Az ő elveit követve "folyamatos és erős hittel és reménnyel" éljük mindennapjainkat, s talán abban különbözünk a többi idősotthontól, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektetünk.

Péntek János és Bogdán Edit a kabaréjelenetben a nyugdíjakkal kapcsolatos kilátásokat boncolgatta

S amiben még különböznek, hogy nem különítik el a többiektől a demenciával küzdőket, akiket így "családtagként" segítenek a lakótársak is, sőt feladatuknak érzik a gondviselésüket. Az otthon vezetése tervezi, hogy személyre szabott feladatokkal tovább erősíti a lakók önbecsülését.

Kovács Kata operettdalokkal, retróslágerekkel fakasztotta dalra a nagyérdeműt