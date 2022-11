– Azt hiszem abban egyetérthetünk, hogy most nehéz időszakot él az ország, hiszen a szomszédunkban zajló háború és az erre adott uniós válasz, azaz a szankciós politika gazdasági nehézségeket eredményezett - kezdte Hollik István, aki kijelentette: végre az EU-nak is be kellene látnia, hogy a szankciós politika nem működik, sőt fordítva sült el, mint ahogy azt Brüsszelben gondolták, hiszen Oroszország magasabb áron adja a gázt, ráadásul a háborúnak sem vetettek véget a szankciók.

Mindezek ellenére az EU már a kilencedik szankciós csomagon gondolkodik, ám Oroszország egyértelművé tette, hogy megszünteti a gázszállítást, ha ársapkát vezet be az unió.

– Éppen ezért fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt, hiszen ha összefog az ország lakossága és kinyilvánítja véleményét, az erős felhatalmazást ad a kormánynak az érdekképviseletre, s talán egyszer a magyarok hangját is meghallják Brüsszelben – vélekedett Hollik István, aki szerint a magyarok mindig összefogtak a nehéz időszakokban, így most is erre van szükség.

Cseresnyés Péter is arra kérte a hallgatóságot, hogy töltsék ki a nemzeti konzultációs ívet.