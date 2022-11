Jelenleg mintegy 100 dolgozót foglalkoztat az 1952. november 7-én a nagylengyeli olajmezőről érkező kőolaj feldolgozására alapított finomító, amely az eltelt 70 év alatt folyamatosan igazodott a piac és a változó technológia igényeihez, mondta a sajtónak Császár Péter igazgató, aki ez évben vette át a gyáregység vezetését, s egyúttal a százhalombattai finomító munkáját is irányítja. Hozzátette, a fejlődést igazolja, hogy Európában is egyedülálló termék, a gumibitumen készül Zalaegerszegen, ahol a társadalmi felelősségvállalásból is kiveszi a részét a MOL ZAFI, legutóbb például csatlakoztak a városi faültetési programhoz.

- Úgy gondoljuk, utakra, ennek következtében kőolajra és származékaira még nagyon sokáig szükség lesz, a technológiai fejlődés követése garancia arra, hogy ez a közösség az élvonalban dolgozzon.

A kerkafalvai felesége révén magát kicsit zalainak mondó Hazuga Károly, a MOL Zrt. nagykereskedelmi értékesítő igazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a MOL csoport fontos részlege ünnepli születésnapját, amely a kreativitásban, a változó világhoz való alkalmazkodásban és a cégcsoport iránti lojalitásban is élen jár, melyet magas színvonalú szaktudással párosít.

Zalaegerszeg, 2019. május 02. – Letették az új gumibitumen-üzem alapkövét Zalaegerszegen, a Zalai Finomító területén. A 3 milliárd forintos beruházás 75%-át a MOL saját forrásból biztosítja, 25%-át pedig állami támogatásból, a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program keretében finanszírozza.

Az ünneplőket Zalaegerszeg városa nevében dr. Vadvári Tibor alpolgármester köszöntötte, s kitért a városban zajló erőteljes ipari fejlődésre, amihez innovatív tevékenységével járul hozzá a MOL zalaegerszegi finomító részlege. A város útjainak burkolásakor már használják az újrahasznosító gumibitument, amely az aszfaltnál jobb tulajdonságokkal rendelkezik. Az alpolgármester a városi önkormányzat nevében emléklapot adott át Császár Péter igazgatónak.

A kezdetekről, a hét évtized mérföldkőnek számító állomásairól dr. Gelencsér László korábbi igazgató tartott vetített képes, gazdagon adatolt előadást, melyet személyes emlékekkel fűszerezett. Szólt a hatvanas években elért nyugati piacról, amelynek bevételei lehetővé tették az eszközfejlesztést. Megemlékezett a családias összetartásról és a vezetők humánus magatartásáról.