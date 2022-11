Bene Nándor polgármestertől megtudtuk, hogy a kerítés vas alapanyagát a Start-program keretében vásárolta meg az önkormányzat, majd a helyi Szentes Gyula és Veiland Oszkár – mindketten lakatosok – magas minőségben és kedvezményes áron összeállította az elemeket. Az oszlopok elhelyezését, valamint a kerítések festését Gazdag Attila karbantartó vezetésével a település közmunkás csapatának tagjai végezték.

– A korábbi években elutasított pályázataink után is fontosnak tartottuk a képviselő-testület tagjaival, hogy folyamatos újításokról, fejlesztésekről számolhassunk be. A kerítés kiépítését önerőből végeztük el – mondta a polgármester. – A kerítés felállítása mellett kivágattuk a veszélyes fákat és elbontottuk a régi, leromlott állapotú élő sövényt is a temetőben, jövőre pedig a ravatalozó héjazatának cseréjét tervezzük, a sikertelen pályázat miatt szintén a saját költségvetésünkből.