A 35 éves hölgy nemrégiben a fővárosi Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban rendezett Magyar WABBA Testépítő és Fitness Szövetség Hercules Olympia elnevezésű viadalán bizonyította rátermettségét.

Barbara a Batthyány-gimnáziumban érettségizett, majd az egyetem elvégzése után a fővárosba költözött, s ma egy fővárosi gyógyszer forgalmazó cégnél pénzügyi menedzsereként dolgozik. Elmondása szerint életének mindig fontos része volt a sport, szerette a spinninget, a futást és mellette a jóga rendszeres gyakorlója.

- Olyan típus vagyok, hogy az adott sportágban szeretem megmérettetni magam, hogy épp hol tartok, illetve milyen eredmény elérésére vagyok képes - mesélte. - Teljesítettem félmaratont, futottam csapatban 400 méteres váltóban és tavaly még az Ultrabalaton szintén jó élményt jelentett. Azonban a térdproblémáim miatt kicsit vissza kellett vennem a lendületből. A jó formám megtartásához addig is jártam konditerembe a párommal, Egri Csabával, aki biztatott és támogatott, hogy foglalkozzak a sportággal komolyabban. Mivel mindig is érdekelt a testépítés titokzatos világa, s úgy éreztem talán a jövő tavaszi testépítő versenyszezonra következetes felkészüléssel már a színpadra is léphetek. Azonban a személyi edzőm, Lekli László a fittségemet látva úgy döntött felkészít.

Fotós: 9 $

Barbara örült annak, hogy a trénere látja benne az elszántságot, bár azt sejtette, hogy kemény felkészülés vár rá. Nem tévedett, kapásból az étel intolerancia vizsgálat kimutatta: a tejtermékeket és a tojást is mellőznie kell a felkészülésből.

- Augusztus 1-jén kezdtük a versenydiétát, mely napi 6-7 étkezést jelentett, persze minden adag pontosan grammra kiszámolva - folytatta. - Előtte is egészségesen étkeztem, egyszóval nem jelentetett akkora kihívást. Bár a gyümölcsmennyiség visszavonása igen, mert azokat mindig imádtam és a szénhidrátból is csak az egészségeset lehetett fogyasztani. A verseny előtti utolsó három hét már nem jó: két hétig csak rizs és csirke zöldsalátával napi hatszor, szinte semmi más. Az utolsó héten pedig hal és nyers uborka napi hat alkalommal, onnantól kezdve kicsi só, a vízzel óvatosan kellett bánni. A viadal előtti héten napi négy literrel indultunk, csütörtökig 7 (!) literrel felmentünk, egy nappal a színpadra lépés előtt pedig minimálisra szorítottuk a folyadékbevitelt.

Fotós: Szilner György

Ez az újfajta ritmus érthetően kissé megterhelte a szervezetét. Főleg azzal együtt, hogy az első három hétben 4x40 perc kardió edzésen vett részt, ami a következő hetekben heti hatra kúszott fel, mely mellett párhuzamosan heti hat súlyzós felkészüléssel bővült.

- Mindent összevetve elég jól viseltem, persze holtpontok azért voltak - mesélt tovább. - Viszont egyfolytában az a cél lebegett előttem, hogy igenis bizonyítani szeretnék magamnak. A monoton tréningekből egy kis felfrissülést jelentett, amikor részt vehettem úgynevezett "pózórákon". A színpadra lépés előtt ez szinte kötelező, hogy a kötelező pózokat jól mutathassam be, valamint jót tett a nőiességemnek is, hiszen bikiniben és tűsarkúban kellett így vonulni. Az is ösztönzőleg hatott, hogy idővel észrevettem, ahogy formálódik a testem, az alakom változott, izmosabb lettem, de maradtam a nőies megjelenésénél. Mindenképpen a bikinimodell kategóriában képzeltem el magam.

Bár Barbara izgult a verseny napján, végül a 35 év felettiek kategóriájában életében először határozottan lépett a színpadra és a helyálláson túl sikerélmény is érte: ezüstérmet szerzett. Hozzátette: testépítő a jövőben sem szeretne lenni, de maximalistaként folytatja az edzéseket és a tavasszal induló versenyeken már a dobogó csúcsát célozta meg. Szeretné a lehető legtökéletesebb formában megmutatni magát a zsűrinek.