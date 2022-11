Méghozzá 1999. március 27-én csapatával a világon egyedülálló módon sikerült lelőnie egy amerikai F-117-es lopakodó bombázót.

Az ezredest Balogh László polgármester köszöntötte, majd ifjabb Szentgyörgyi Dezső nyugalmazott pilóta nyitotta meg a rendezvényt.

Ezt követően Dani Zoltán elmesélte, miként sikerült végrehajtania a legendás tettet, milyen volt a lopakodó lelövésének fogadtatása, és hogyan változtatta meg mindez az életét. Többször is találkozott a lelőtt gép pilótájával, akivel ma is baráti kapcsolatot ápol. Az igazán kivételes történetről két dokumentumfilm is készült A 21. másodperc és A második találkozás címmel.

Az előadás Somogyvári Csaba és nagykanizsai vállalkozások önzetlen felajánlásainak segítségével valósulhatott meg. A programsorozat a tervek szerint november 16-án folytatódik, amikor egy filmvetítéssel egybekötött előadást tartanak az első világháború magyar hőseiről.