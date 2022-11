Az avatáson Nagy Bálint beruházási államtitkár, országgyűlési képviselő kijelentette: a Magyar falu program a vidéken élő emberek valós igényeit hivatott megvalósítani, így újult meg az elmúlt években a térség sok-sok óvodája, iskolája, orvosi rendelője és plébániája mellett számos út, játszótér és temető is.

– Mindez azt bizonyítja, hogy Magyarország kormánya hisz a vidéki élet jövőjében, és szeretné, hogy a települések méltó és élhető körülményeket nyújtsanak a magyar családoknak – szögezte le a politikus.

A Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója felidézte: az oktatás Páhokon 1890-ig egy tanteremben folyt, és itt, egyidőben, száznál is több diákot kellett okítania egyetlen pedagógusnak. Magyar Ferenc azt mondta: érdemes megnézni, néhány emberöltő múltán hol tart, milyen lett Alsópáhok iskolája, amely a település identitásának, önazonosságának fontos helyszíne.

– A 270. évfordulót az intézmény jelentős beruházással is ünnepelheti – folytatta Magyar Ferenc –, hiszen 31 millió 700 ezer forintos támogatásból megújult 5 tanterem, ezek PVC-burkolatát cserélték le a kivitelezők. Az új épületrészben a tanári mosdó, továbbá az emeleti, valamint a tornatermi vizesblokk korszerűsödött, emellett a külső lépcső és a járda is szebb, modernebb, biztonságosabb lett, s kerítés is épült.

Az iskola diákjai ünnepi műsorral készültek az avatásra. Fotó: Péter B. Árpád

Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere hangsúlyozta, az elmúlt 16 esztendőben folyamatosan fejlődött az iskola. Többek között megújult a tetőszerkezet, a régi és az új épület, az energetikai rendszer, hőszigetelték a tornacsarnokot, amelyben a padlóburkolatot is kicserélték, s ma már az energiaellátást részben napelemrendszer biztosítja.

– Büszke vagyok arra, hogy Alsópáhokon ilyen iskola működik – szögezte le a településvezető. – Volt egy időszak, amikor rezgett a léc: akkor csupán 120 diák járt ide, és becsöpögött az esővíz a tornacsarnok padlójára, azonban összefogtunk, és sikerrel jártunk.

A település első embere kiemelte: a község eredményes a Magyar falu programban, amelynek forrásaiból a napokban kezdődött az Árpád utca és a temetőépület korszerűsítése, s vannak további, már elnyert pályázataik is.