Első napirendi pontként dr. Kupecki Nóra, az Igazságügyi Minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára tájékoztatta a közigazgatási szervezetek megjelent vezetőit és képviselőit a fogyasztóvédelmi politika új irányvonalairól. Elmondta: paradigmaváltás zajlik a fogyasztóvédelem területén. Az új szabályok tekintetében rendkívül fontos a fogyasztói tudatosság növelése és a feljogosított szervezetek edukálása, támogatása. A fogyasztóvédelemi politika négy fő területre fókuszál, a digitális fogyasztóvédelemre, a gyermekvédelemre, a fogyasztóvédelem elérhetővé tételére és az egységes joggyakorlat kialakításának támogatására, tette hozzá.

Ezt követően Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a GVH fogyasztóvédelmi tevékenységéről szólt. Előadásában elmondta: a Gazdasági Versenyhivatal az EU-ban működő versenyhatóságok azon szűk köréhez tartozik, amelyek kettős hatásköri felhatalmazással rendelkeznek. Ez azt jelenti – folytatta Rigó Csaba Balázs –, hogy a GVH feladata nem csupán a gazdasági verseny védelme, hanem a fogyasztóvédelmi hatósági fellépés támogatása is, törvény alapján ráruházott hatáskörénél fogva. Az unióban mindössze 9 tagállami hatóság rendelkezik hasonló párhuzamos hatáskörrel.

Az ülés harmadik előadójaként dr. Sali Zsófia, a Mathias Corvinus Collegium Zalaegerszegi Képzési Központjának képviselet-vezetője Tehetség a négyzeten – gyorsítópálya a zalai fiataloknak címmel tartott tájékoztatót. Bemutatta azt a komplex tehetséggondozási rendszert, mely az általános iskolától a posztgraduális képzésekig igyekszik az iskolában megtanultakon felül hasznos gyakorlati és elméleti ismeretekkel ellátni a tanulókat. Hozzátette: „Az MCC tevékenysége ott kezdődik, ahol a közoktatás véget ér.”

A beszámolók elfogadása után a ZMÁK Rezsicsökkentési, Költségvetési és Továbbképzési Bizottságának új elnökét választotta meg a Kollégium: dr. Sifter Rózsa javaslatára dr. Varga Andreát, a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatóját egyhangúlag szavazta meg a testület.

Dr. Sifter Rózsa főispán az ülésen elhangzottak összegzéseként kifejtette: a fogyasztóvédelem azért fontos, mert a vásárlók, a családok és a gyermekek védelmét is jelenti. Az államnak ezen a területen is őrködnie kell az állampolgári jogok felett, de feladata az európai uniós és magyar joggyakorlat összehangolása is.