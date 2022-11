Ez azonban immár a múlt, mert az 1700 lakost számláló várost keresztező 75-ös számú főút átkelési szakaszának felújítása nemrég befejeződött, a beruházásról csütörtökön a városközpontban, a templom előtti szakasznál tartottak tájékoztatót.

Mint Kelemen Tamás polgármester felidézte, 2020 novemberében Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előterjesztésére született kormányhatározat a 75-ös főút pacsai átkelési szakaszának felújításáról. Ezt sem a világjárvány, sem az Ukrajnában dúló háború miatt elindult negatív gazdasági folyamatok sem hátráltatták, ami biztatást adhat és példaértékű lehet a többi kis település számára is, mondta. Kiemelte, hogy a főút felújítása érintette a csatlakozásokat, autóparkolót, járdát, javították a gyalogátkelőhely biztonságát, a temetőnél a Rákóczi utca torkolata átépült. Mindez nemcsak a pacsaiakat szolgálja, hiszen térségi központ lévén több ezren fordulnak itt meg hivatali ügyeket intézni, különböző szolgáltatásokat igénybe venni. Ezenkívül jelentős az átmenő forgalma is, tette hozzá.

Kelemen Tamás a pacsaik és a térség polgáraink nevében mondott köszönetet a beruházásért.

A főút átkelési szakaszának üzemeltetése hosszabb ideje sok gondot okozott, mondta Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója. A felújítás megtervezésekor az út környezetére, a becsatlakozásokra is figyeltek, emelte ki. A nettó 700 millió forintból megvalósult beruházásban 2300 méteres szakaszon több réteg aszfalt beépítésével újították fel az utat. A megfelelő teherbírás érdekében több helyen az útszerkezetet is kicserélték. Megújították a közúti jelzéseket, sárga villogó került a gyalogátkelőhelyhez, a csapadék elvezetése is teljes rekonstrukción esett át. Az igazgató szólt arról is, hogy elkezdődött a 75-ös főút Bak és Zalaapáti közötti szakasza további korszerűsítésének tervezése. Azaz a burkolatot 11,5 tonnás terheléshez erősítik meg, de a kivitelezés időpontja még nem ismert.

A gazdaság erősítéséhez elengedhetetlen az infrastruktúra, az úthálózat fejlesztése. Ezt Nagy Bálint beruházási államtitkár, a térség önkormányzati képviselője fogalmazta meg. A kormány fontos vállalása volt 2010-ben az úthálózat megújítása, és olyan autópálya-hálózat kialakítása, ami minden irányban eléri az országhatárokat, tette hozzá, s felidézte azt a célt, hogy a gyorsforgalmi utak 2025-ig minden településről gépkocsival fél órán belül elérhetőek legyenek. E téren jól halad a munka, mondta. Az útépítések látványosan járulnak hozzá a térségek gazdasági fejlődéséhez, szolgálják az ott élők biztonságát, és meghatározzák a települések képét is, szögezte le.