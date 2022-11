Kiss László hévízi esperes-plébános két éve szolgálja a település hitéletét, és mint mondta: a korábbi iskolakápolnát nagyon leromlott állapotban találta, lógtak még a villanyvezetékek is.

László atya attól félt, hogy elektromos zárlat következtében leég az egész épület, ezért a 6 millió forintos beruházás első lépéseként rendbe tették a teljes villamoshálózatot, új lámpatesteket szereltek fel, megújították a szentéjt, majd műanyag ablakokat helyeztek be. Ezután belülről kifestették a templomot, restaurálták az oltárt, illetve szőnyeget vásároltak. A munkákat az érsekség támogatásából, illetve a hívek adományaiból finanszírozták.

Dr. Takáts István: Isten soha nem nélkülünk és helyettünk, hanem velünk és általunk akarja ezt a világot gazdagítani

A tilaji templom megújítása azonban ezzel nem ért véget. László atya rendelt egy fehérre festett ambót, amely most készül, s a tervek szerint karácsonyra az is a helyére kerül. Ezen az evangélisták szimbóluma lesz látható. Emellett a közeljövőben pótolják a sekrestye bútorait is.

Dr. Takáts István, a Veszprémi Főegyházmegye általános érseki helynöke szentbeszédében arról szólt: hatalmas ajándék, ha a templom jelen van egy közösség mindennapjaiban. Mint mondta, ha nem lennének szent alkalmak és helyzetek, szürke és közönséges lenne az életünk. Ezért is fájó látni, hogy például Németországban évente több mint 200 templomot bezárnak, színháztermet, éttermet, rosszabb esetben diszkót, nyilvános vizeldét kialakítva ott, tette hozzá.

„A mi szívünkben is lennie kell Istennek fenntartott helynek” – fogalmazott a templom felszentelésekor dr. Takáts István érseki helynök

– Isten az ember esélye – szögezte le Takáts István. – S milyen jó, hogy van egy Istennek szentelt terület itt Tilajban is, s vannak alkalmak, amikor kiléphetünk a hétköznapokból, elhozhatjuk ide örömeinket, bánatainkat, felemelhetjük a szívünket, s mindent az Istennel közösségben, a vele való szövetségben tudunk megélni. Milyen szegényes lenne a világunk, ha nem így lenne…

Az érseki helynök hangsúlyozta: Isten soha nem nélkülünk és helyettünk, hanem velünk és általunk akarja ezt a világot gazdagítani – szeretetben, hitben, jóságban. „És amikor ezt a megújult templomot ünnepeljük, arra is gondolnunk kell, a mi szívünkben is lennie kell Istennek fenntartott helynek”, fogalmazott dr. Takáts István.

A településen havonta egyszer, az első vasárnap délutánján mutatnak be szentmisét.