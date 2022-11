A fejlesztést Nagy Vendel apát, plébános mutatta be részletesen. Elmondta, hogy a korábban iskolaként, majd idősek otthonaként, később ifjúsági házként szolgáló épületre jócskán ráfért a felújítás. 2019-ben merült fel a közösségi ház kialakításának lehetősége, 2020 második felében nyújtották be a pályázatot, a tényleges munkálatok pedig idén tavasszal kezdődtek el. Elvégezték a hőszigetelést, napelemek kerültek a tetőre, folyosót alakítottak ki, padlófűtést szereltekbe és modern vizesblokkot építettek. A HACSuNK, vagyis a Helyi Akció Csoport Nagykanizsa nyerte el a támogatást, a felsorolt munkákra 132 millió forintot tudtak ordítani. Kiskanizsai Közösségi Ház több közösségnek ad otthont, de helyet kapnak más szervezetek is programjaik megtartásához.

Fotós: Korosa Titanilla



Az avatóünnepségen Cseresnyés Péter országgyűlési képviselője a beruházás megvalósítását nézve jelezte: akár a belvárosban is helyet kaphatott volna, hiszen eredetileg ez egy ifjúsági szabadidőközpontként a Zrínyi és a Fő utcák közötti tömbben helyezkedett volna el további fejlesztéseket is magával hozó létesítményként.

-Azonban a jelenlegi nagykanizsai baloldali többség annak idején talán féltékenységből, vagy amit megtapasztaltunk az elmúlt hónapokban években, hogy megakadályozzanak bizonyos beruházásokat úgy döntött, hogy akár veszni is hagynak mintegy 400 millió forintot, de nem engedik meg a beruházást a tervezett helyén - mondta Cseresnyés Péter. - Ezért, mikor megkerestek azok a civilek, akik nem akarták, hogy ez a 400 millió forint elvesszen a város számára, akkor Vendel atyához fordultam, hiszen tudtam, hogy ezt a közösségi teret fel kívánják újítani és azt is, hogy partner lenne abban, hogy nagykanizsai civilek összefogva intézményekkel jelentős egy fejlesztést megvalósítsanak.



Fotós: Korosa Titanilla

Balogh László Nagykanizsa polgármestere arról beszélt, hogy korukban, mikor a közösségek sokszor az autonóm közösségekre korlátozódnának, ami nem egészséges, minden olyan tett fontos, amely a közösségfejlesztés irányába hat. A kiskanizsai közösségi ház ilyen. Hozzátette, hogy bízik abban, hogy az amúgy is erős helyi közösséget még minőségibb szintre tudja segíteni ez a létesítmény.



Fotós: Korosa Titanilla

Az ünnepségen a felszólalók közt volt Dénes Sándor önkormányzati képviselő, aki egyebek mellett a most közösségi házként működő épület történetét ismertette. A rendezvényt kulturális műsor színesítette.