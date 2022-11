ZALAEGERSZEGI HÍREK

Fiatal közösségek estje Zalaegerszegen

A városban és a térségben élő, fiatal, keresztény, jobboldali közösségek találkozóját tartották szombaton a zalaegerszegi Kölcsey-gimnáziumban. A Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség immár hagyományos Fiatalok estje rendezvényén az elmúlt időszak történéseiről és a jövőbeni feladatokról is eszmét cseréltek a résztvevők. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a Zalai Hírlapnak elmondta: a vacsoraest keretében egy kötetlen hangulatú konferenciát is tartottak, amelynek középpontjában a most zajló, brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultáció volt.

Jubileumot ünnepeltek a jánkahegyi polgárőrök

A legbiztonságosabb városok élén áll a zalai megyeszékhely, és ennek elérésében meghatározó szerepe van a polgárőröknek – írja a zaol.hu. Tavaly Zalaegerszegen öt lakásbetörés történt, ez évben egy. Gépkocsi feltörésről tavaly és ez évben is egy-egy bejelentés érkezett. Ezeket az adatokat Balaicz Zoltán polgármester ismertette a 25 éves Jánkahegyi Polgárőr Egyesület jubileumi összejövetelén. Ezt csak a rendőrség nem tudná biztosítani, ebben óriási szerepük van a polgárőröknek, amiért elismerés, köszönet illeti őket, mondta, és ennek kifejezésére emléklapot adott át az egyesület elnökének, Varga Lászlónak.

Kendőcsomagolás japán módra

A környezettudatos magatartás, a fenntarthatóság és a bolygót kímélő hulladékgazdálkodás gondolata hívta életre a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár foglalkozását, a japán furosiki csomózást, azaz a kendőcsomagolást bemutató programot, melyet a Budapestről érkezett Borsányi Klára és Ballagó Petra tanított – olvasható a Zalai Hírlapban. A megyei könyvtár részt vesz a hulladékcsökkentési hét akciójában, amelynek a textil a fő témája, mondta lapunknak Tóth Renáta, a bibliotéka igazgatóhelyettese. A kendőcsomagolás a karácsonyi ajándékozási időszak közeledtével többszörösen is beleillik a könyvtár törekvéseibe, hiszen kiiktatja a papírt, s újra felhasználhatóvá teszi a "csomagolóanyagot".

NAGYKANIZSAI HÍREK

Nagykanizsai óvodásokat támogat az autós közösség

A 4k2kCars&Bikes elnevezésű, autósokat tömörítő új országos közösség zalai tagozata jótékonysági kezdeményezésbe fogott: a nagykanizsai Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvodásait választották ki arra, hogy a közelgő ünnep alkalmából örömet szerezzenek – olvasható a Zalai Hírlapban. A tagozat vezetője, Birkás Nikolett elmondta: az autósok közössége és a támogatóik a sérült gyerekek segítésén keresztül bizonyíthatja összetartását. A gyerekek egy része mozgásban és beszédben is korlátozott. Az óvoda tavaly költözött át a kanizsai Rózsa utcából az Attila utcába. Az új intézmény még felszerelésre vár, így szívesen fogadnak zsírkrétát, színezőket, plüssöket, kisautókat, színes, sok polcos gyerek bútor szintén jól jönne. Emellett még több, a fiatalok fejlesztését segítő eszközre is szükségük lenne.

Mézeskaláccsal segíthetünk a hátrányos helyzetű embereken Nagykanizsán

Az idén nyolcadik, de a HSMK földszinti előcsarnokában első ízben állította fel hétfőn a Szeretetfát a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ "Segíts, hogy segíthessünk" Alapítványa – írja a zaol.hu. Az intézményben álló fát mézeskalácsok díszítik, viszont a segíteni és adakozni vágyó emberek december 23-ig az adományozás jegyében egy mézeskalácsot az ott elhelyezett ládából kivehetnek és lehetőségeikhez mérten, az erre szánt felajánlást az ott elhelyezett üvegbe bedobhatják. Majd azután hazavihetik, hogy saját otthonukat díszítse és emlékeztesse őket a karácsony valódi értékeire.

Újabb zalai szépség jutott országos szépségverseny döntőjébe

Sportos alakja, mosolya és pozitív kisugárzása miatt a 27 éves nagykanizsai Makai Felícia is bekerült a nemzeti szépségverseny, a La Burrata Mozzarella Miss Hungary 2022-es döntőjébe – tudósít a zaol.hu. Az ifjú hölgy éppen tizenegy évvel ezelőtt Miss Alpok-Adria zalai fordulóján indult, ahol harmadik lett. Aztán máshova került a hangsúly, az érettségit követően pénzügy-számvitel szakon szerzett képesítést. Csupán két évet töltött a szakmában, de végül túl monotonnak érezte és váltott. Elvégzett egy műkörmös-pedikűrös tanfolyamot, jelenleg saját szépségszalonjában dolgozik, ahol a körmözésen kívül masszázzsal és füllyukasztással is foglalkozik.

KESZTHELYI HÍREK

Különleges felfedezést publikált a keszthelyi sejtbiológus és kutatócsoportja

Az orvostudomány számára is fontos felfedezést tettek magyar kutatók, akik legújabb eredményeiket a neves Traffic című külföldi sejtbiológiai folyóiratban tették közzé november elején- írja a Zalai Hírlap. A keszthelyi születésű sejtbiológus, Dr. Csizmadia Tamás, az ELTE adjunktusa a nemrég publikált cikk vezető szerzője. mostani felfedezésük különösen fontos az emberi betegségek legyőzésében. Tamás és csoportja az ecetmuslica lárvák és fiatal bábok nyálmirigyét tanulmányozzák, illetve azokat a sejten belül zajló folyamatokat, amelyeknek a megértésével különféle betegségek mechanizmusát tárják fel.

Az E.ON Hungária az utánpótlásnevelésben is élen jár

Átadták az E.ON Hungária-csoport keszthelyi villamos tanműhelyét, amelyben most négy diák pallérozhatja tudását - olvasható a Zalai Hírlapban. Az avatáson Németh Imre, az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója előrebocsátotta, a világ s így a munkaerőpiac nagymértékben változik, a hiányszakmák között pedig a villanyszerelő és az elektrotechnikus is szerepel. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kijelentette: a város számára stratégiai fontosságú az oktatás fejlesztése, amely összefügg a település előrelépésével is. Szerinte az Asbóth-iskola büszkeségre adhat okot, hiszen „stratégiai szerep a szakképzés, a munkaerő-utánpótlás biztosítása, amit segít a duális forma is”.

Adventi gyertyagyújtás a hévízi templomban

Az adventkezdő vasárnapot megelőző szombat este lángra lobbant az első gyertya a hévízi Szentlélek-templom koszorúján. A lila gyertyát, a hagyományoknak megfelelően, Papp Gábor polgármester gyújtotta meg az előesti szentmise kezdetén. A polgármester a Zalai Hírlapnak úgy fogalmazott: nehéz időket élünk, s így ebben az esztendőben „mindenki azért fohászkodik s fordulunk egymás felé talán a szokottnál is nagyobb türelemmel, hogy mindannyian erőben, egészségben éljük meg ezt az időszakot családunk és közösségünk körében.”