Vigh László közölte: a brüsszeli szankciók által okozott megemelkedett energiaárak kiemelt terhet jelentenek az önkormányzatoknak. A problémát nem Magyarország idézte elő, mégis nekünk, magyar embereknek kell megoldanunk, fogalmazott, s elmondta: a magyar kormány partnerséget kínál az önkormányzatoknak abban, ha nehézségek árán is, de át tudják vészelni az elkövetkezendő időszakot.

– A megbeszélésre ezúttal azokat a falvakat vártuk elsősorban, amelyek oktatási, kulturális, illetve egészségügyi intézményeket működtetnek. Az energiaválság nemcsak a nagyobb településeket, a kisebbeket is érinti, hiszen nekik is vannak intézményeik, amiket fenn kell tartaniuk. Azonban a központi településeknek, mint például a térségemben Bagodnak, Baknak, Gellénházának, Novának, nagyobbak a kihívásaik. Teljesen érthető, hogy minden település választ szeretne kapni a kérdéseire jelen helyzetben. Nagy segítség számukra az is, hogy átbeszéljük közösen a problémákat, ötleteket adunk egymásnak a megoldásra, a költségek csökkentésére. Napokon belül ismét összegyűlünk, akkor a térségemhez tartozó összes település vezetőjét várjuk Zalaegerszegre, ahol Dukai Miklós önkormányzatokért felelős államtitkár úrral közösen tartunk megbeszélést a térségi falvaknak, városoknak – összegezte az országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

A tófeji munkamegbeszélésen többek közt elhangzott: több település a jövőben a korábbiakhoz képest akár húsz- és harmincszoros áron tud csak földgázhoz jutni. E költségeket saját maguknak kigazdálkodni nehéz, ezért felvetődött, hogy több település más fűtési alternatívákhoz - például fafűtéshez - fordul. Az is költségcsökkentő lehet számukra, ha a fenntartásukhoz tartozó épületek funkcióját átalakítják, átszervezik.

A megbeszélés után a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület által a Leader-közösség településeinek szervezett közgyűlésen vettek részt a csoporthoz tartozó polgármesterek, vállalkozók és civil szervezeti képviselői a megye számos pontjáról.

A házigazda Tófej település polgármesterének, Horváth Zoltánnak a köszöntőjét követően dr. Csikós Andrea Dóra, a munkaszervezet vezetője ismertette a csoport aktuális feladatait, köztük a pályázati lehetőségekről való döntést.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, az egyesület elnöke pedig kiemelte: fontos, hogy mindazon forrásokat, amelyek a Leader-csoport rendelkezésére állnak, hasznos célokra fordítsák a pályázaton résztvevő önkormányzatok, szervezetek.