Az adományozók évek óta segítenek a rászorulóknak. Idén 250 adag meleg ételt osztottak szét a Kovács Károly tér és a Berzsenyi utca sarkán. A főtt étel mellé jutott kenyér és gyümölcs is, a gyerekeknek pedig édességgel kedveskedtek, tájékoztatta lapunkat Mészáros László, a HISZ zalaegerszegi szervezetének képviselője.

Fotós: Pezzetta Umberto

- Három-négy hét alatt szerveztük meg a mostani eseményt. A korábbi években ugyancsak karácsony előtt a zsinagóga melletti parkolóban vártuk elesett embertársainkat, a nélkülöző családokat meleg étellel, forró teával, és gyümölccsel. Ezt több alkalommal összekötöttük jó minőségű használt ruhák adományozásával. Sokszor keresnek meg minket anyagi nehézséggel küzdő családok és egyedülálló idősek, részükre általában személyesen házhoz visszük az adományokat. Az orosz-ukrán konfliktus miatt menekülni kényszerülő, Zalaegerszeg környékén tartózkodó ukrajnai családokat is folyamatosan segítjük élelmiszerekkel, ruhákkal, tisztálkodó szerekkel, valamint indítottunk segélyszállítmányt Beregszászra is. De természetesen nemcsak télen segítünk, hanem nyáron is figyelünk másokra, így gyakran osztunk ásványvizet a Dísz téren – mondta László.

Fotós: Pezzetta Umberto

A szeretetszolgálat az Adományközpont részére ugyancsak több alkalommal juttatott el élelmiszert vagy ruhát. Nyáron pedig az ukrán menekülteknek, mintegy 120 főnek tartottak gyermek- és családi napot a megyeszékhelyen.