A szabadgyökerű facsemetékre még pár napot várni kellett, így előzetes tájékozódásul beértem a prospektusok böngészésével. Jó lenne például a telek felső, bekerített részére is ültetni egy naspolyafát (önbeporzó, nem igényel társat), az alsót ugyanis rendszeresen megdézsmálják, előfordult, hogy az egyik évben az utolsó szemig lelopták.

A fajták után kutatva a neten egy német nyelvű ajánlóban bukkantam az "ungarische mispelre" (magyar naspolyára), amelyet régóta ismert, cserjeszerű, gyenge növekedési erélyű (nem nő az égig) bokorként jellemeznek, gyümölcse közepes nagyságú, kissé hosszúkás, aranybronz színű, zárt kelyhű, jó aromájú és korai érésű. Elismert magyar nemesítésű fajta a "szentesi rózsa" is, rendszeresen és bőven terem, a gyümölcse nagy és mutatós, szabályos körte alakú, zöldes vagy sárgásbarna héjú, zamata, levesessége kiemelkedik a többi fajta közül, október végétől december elejéig érik.

A barnára érett már fogyasztható, az aranysárga még kemény, napokon belül beérik

A "holland óriást" ismeretlen eredetűnek titulálja a szakirodalom, feltételezik, hogy régi holland fajta. Magyarországon is népszerű, talán egy ilyenre kéne szert tennem, hiszen nagy, lapított gömb alakú, világosbarna, a napos oldalon piros héjú, enyhén leveses, nagy magvú gyümölcsöket hoz, koronája középnagy, szétterülő, terméshozama viszont csak közepes. Az Angliában elterjedt "Nottingham naspolya" bőtermő, gömb alakú, középnagy koronát nevel, a gyümölcse is gömb, mályva-sárgás színű, íze kellemes, leves, a többihez képest kevésbé savas - nedves talajokon is termeszthető. A franciák kedvence a "Evereinoffs Monstrose", 70-80 milliméter átmérőjű kör alakú termése az átlagnál is vitamindúsabb, s csak november végén érik. Sokan a magja miatt idegenkednek a naspolyától, nos, a "Kernlose" (Mispel ohne stein, Mispel ohne kerne) - mint a neve is jelzi: magtalan. A gyümölcse kicsi, de jó ízű. A "Royal" angol nemesítés, magas hozamú, gyümölcse közepes méretű, hosszúkás alakú, szürkésbarna színű, kellemes ízű. A "Krím" naspolya erős növekedésű fajta, a gyümölcs nagy, édes-savanyú ízű. 1870 körül a Krím félszigeten termesztették először. A "Macrocarpa" nagyra növő terméséről híres, a "Mispel von Metz" kevésbé ismert, a legkésőbben érő terméséről híres.

A holland óriás lapított gömb alakú, jókora termést hoz

Manapság a naspolya nem tartozik a népszerű gyümölcsök közé, pedig a múlt század derekáig szinte egyetlen vidéki portálról sem hiányzott, még a régi kertészeti könyvek is őshonos gyümölcsként emlegették. Pedig a naspolya (Mespilus germanica), falusiasan lasponya Ázsiából származik, de Délkelet-Európában, a Földközi-tenger mentén már az ókorban is szedték a gyümölcsét. Európában több mint valószínű, hogy a római légiók terjesztették el. A katonák ugyanis csemegeként magukkal vitték a sokáig eltartható gyümölcsöt a provinciákba, s vonulásuk mentén később naspolyafák sarjadtak ki a földből...

Ez a különleges, fura kis gyümölcs keményen élvezhetetlen, jellegzetes íz- és zamatanyagai érés után alakulnak ki. Az almának, a körtének és a birsnek a rokona, éretten az íze és szottyadt állaga is ezek szószára hasonlít. A fahumorú angolok szerint az alma és csipkebogyó keresztezésével állította elő a Teremtő. Ebből készült anno a viktoriánusok kedvenc csemegéje - a megpárolt és átpasszírozott naspolyapürét azóta is úgy ízesítik, mint a citromos túrót, a nyers gyümölcsöt pedig a komplett reggeli részeként sajttal fogyasztják. Amúgy a naspolyából is megárt a sok, mert enyhén hashajtó hatású. Más szemszögből nézve: mindenféle mesterséges hashajtók helyett együnk inkább ebből az enyhén borízű gyümölcsből. Ami egyébként elismert ősi gyógynövény, magas pektin-, ásványi só- és kiemelkedően magas C-vitamin tartalmának köszönhetően jó hatással van az emésztésünkre, a nyers naspolyahús mézzel dúsítva gyorsan feltölti a szervezet kimerített ásványianyag-készletét, így természetes gyógyír például a másnapos gyomorra is. A gyógyszeripar a termésből és a levélből a szájüreg és a garat gyulladásainak csökkentésére alkalmas anyagokat von ki.