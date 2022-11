Mint Scheiber Ildikó polgármester a faluházbeli összejövetelen elmondta, a Magyar falu programhoz nyújtottak be pályázatot építési telkek kialakításának támogatására. Sikerrel jártak,13,3 millió forintot nyertek. Az előzményhez tartozik, hogy az Arany János utcában elterülő nagyobb, rendezetlen állapotot mutató magántulajdonú telek hasznosítását hosszabb ideje tervezték. A megvalósítás felé vezető úton az első lépést sikerült megtenni, amikor az önkormányzat saját költségvetéséből négymillió forintért meg tudta venni a 6278 négyzetméteres területet, amit aztán bekötő út kialakításával négy telekre mérettek szét, majd közművesítették _ a gáz kivételével _, mindezt a pályázati pénzből. Az összesen nyolcmillió forintért kínált telkek gyorsan gazdára találtak, három helybeli fiatal pár, illetve egy budapesti, de korábban a faluban élt és visszatelepülést tervező család vette meg. A polgármester azt is elmondta, hogy magyar falu programos támogatással újították fel a játszóterüket is.

A falusi élet kezd szimpatikussá válni, mind többen költöznek ki a városokból. Ezt Vigh László önkormányzati képviselő, miniszteri biztos fogalmazta meg. Azt is elárulta, hogy a Magyar falu programba anno Scheiber Ildikó polgármester javaslata alapján vették be az építési telkek kialakításának támogatását. Ezzel is lehet erősíteni a falvak népességet megtartó erejét, tette hozzá.