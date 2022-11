A kevesebb mint háromezer lakosú Zalalövőn hét temető található, Páli Zoltán atya a papnövendék Járfás Ádámmal közösen járta végig ezeket. A kisvárosban második esztendeje szolgáló plébános újra felelevenítette a régi, de kissé háttérbe szorult szokást, hogy közös imádkozásra hívja a híveket a temetőkben felállított keresztekhez, majd a hozzátartozók kérésére néhány síremléket is megáldott.

- November elsején, Mindenszentek napján a keresztény egyház teljességét ünnepeljük – magyarázta a plébános. – Ilyenkor együtt ünnepel a küzdő egyház, vagyis a földi emberek közössége, a szenvedő egyház, tehát azok az elhunyt szeretteink, akik már meghaltak, de még nem érkeztek meg az örök üdvösségre, valamint a megdicsőült egyház, azaz a szentek közössége.

Páli Zoltán hozzátette: Mindenszentek napja ezért egy picit örömünnep is, hiszen azt jelzi, hogy nem értelmetlen a földi élet, hiszen annak minden szenvedése az üdvösség felé vezet. Ezért amikor a hívő ember kilátogat a temetőbe, nemcsak az elmúlást látja, hanem azt is, hogy egy földi élet hogyan tud a feltámadás hitében folytatódni. Ezért amikor mécsest gyújtunk vagy koszorút viszünk a szeretteink sírjára, az emlékezésünk csak akkor lesz teljes, ha imádság is társul hozzá.

Páli Zoltán plébános és Járfás Ádám papnövendék a zalalövői városi köztemetőben Kovács Gyula újonnan megáldott sírjánál az emlékező családtagokkal Fotó: Gyuricza Ferenc

Letenyén már szombaton délután megindult az emlékezők áradata a temetőkbe, hiszen rengeteg az olyan elszármazott, akiknek szerettei a dél-zalai kisváros valamelyik sírkertjében nyugszanak. Tegnap délután a Bajcsy-Zsilinszky utcai temetőben szintén rengetegen jártak, itt találkoztunk a Pest megyei Gödről hazalátogató Tóth Eszterrel, és kislányával, Rékával.

- A nagyszüleim, Réka dédszülei nyugszanak ebben a temetőben, hozzájuk jöttünk – mondta a sírnál mécseseket elhelyező Tóth Eszter. – Mi viszonylag gyakran járunk haza, hiszen a szüleim továbbra is itt élnek Letenyén. Őket általában havonta meglátogatjuk, most azonban elsősorban a nagyszüleimre emlékezünk.

Tóth Réka helyezi el a mécsest dédszülei síremlékére a letenyei Bajcsy-Zsilinszky utcai temetőben. Mellette édesanyja, Tóth Eszter fotó: Gyuricza Ferenc

Tótszentmártonban Mindenszentek előestéjén, hétfőn került sor a 2019-ben elhunyt Németh Károly atya, néhai letenyei és tótszentmártoni plébános, valamint az ugyancsak a dél-zalai településen eltemetett korábbi lelkipásztorok közös síremlékének megáldására.