Bene Nándor polgármester arról tájékoztatott, hogy még tavaly határozta el a képviselő-testület, hogy elkészíti a település feliratát, ahogy a környéken már több faluban is látható.

– A Tornyiszentmiklós feliratot olyan pontnak is szántuk, ahol lehet fotózkodni – mondta. – Településünk neve elég hosszú, így az építmény nem lett kicsi, nem olyan egyszerű fényképet készíteni mellette, bár éppen emiatt csak egy síkban készült el, nem többdimenziós. A Start-mintaprogram lehetőséget biztosított, hogy megvásároljuk a fém alapanyagot, hogy abból kivágassuk a betűket. A tavaszi vashiány miatt már magasabb áron tudtuk megvenni az anyagot, de közben olyan hírek is szárnyra keltek, hogy nem is lesz vas az értékesítőknél, ezért a beszerzés mellett döntöttünk. Úgy gondolom, és ebben a képviselő-testület tagjai is osztották a véleményemet, hogy a koronavírus utáni újabb válsághelyzetek ellenére sem törhet meg a községben a fejlődés, fontos, hogy mindig tudjunk valami új fejlesztést, beruházást, értéket átadni a lakosságnak a pályázatoktól függetlenül is. Sokszor nem is kell nagy dolgokra gondolni, a lényeg, hogy ne törjön meg a lendület, ezért készítettük el ezt a látványosságot.

A Tornyiszentmiklós felirat, illetve szelfipont vázszerkezetét és rá a betűket Doma Csaba alpolgármester és családja készítette el, majd hegesztette össze. Az önkormányzati csapat pedig elkészítette az alapzatot, az emelvényt és készre festették a betűket.