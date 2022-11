Soós Zsolt polgármester elmondása szerint a rezsiválság, pontosabban az energiaárak elszabadulása miatt kényszerű intézkedések meghozataláról kellett – és vélhetően még a jövőben is szükséges – döntenie a képviselőtestületnek, ám mindezt oly’ módon kellett megtenniük, hogy a törvény szerinti kötelezően ellátandó feladataikat a racionalizálás ne érintse.

– Az érintettekkel folytatott párbeszéd során első lépésként a falugondnoki jármű futását tekintettük át, már a nyár végén – részletezte Soós Zsolt. – Felülvizsgáltuk és optimalizáltuk a személyszállítási feladatokat, illetve mentesítettük a falugondnoki szolgálatot a gyógyszerkiváltási kötelezettségek alól. Ezt a feladatot ugyanis én magam is el tudom végezni, hiszen Zalaegerszegen élek, onnan járok le naponta Zalatárnokra, így a gyógyszerek kiváltását átvállaltam. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően májushoz képest szeptemberben már ezer kilométerrel futott kevesebbet a falugondnoki jármű. Döntenünk kellett továbbá a szociális étkeztetés díjának az emeléséről is.

A polgármester azt mondja, a legnagyobb fejtörést a fűtés- és áramszámlák várható emelkedése okozza a számukra. Az E-ON Energiamegoldások Kft.-től kapott első tájékoztató szerint a vezetékes földgáz ára ugyanis több mint harmincszorosára emelkedne, s ezt nem tudják kigazdálkodni. Az önkormányzati hivatalban így fatüzelésre állnának át, s a háziorvosi rendelőben, illetve a védőnői szolgálatnál is törekednek arra, hogy csökkentsék a fűtéssel együtt járó kiadásaikat.

– Az IKSZT-t viszont kénytelenek leszünk bezárni, azzal a megoldással, hogy az épületben található könyvtár csak ügyeleti jelleggel tartana nyitva a jövőben – folytatta a polgármester. – Nagy kérdés, hogy mi lesz a konyhával, amit vállalkozó üzemeltet, s ahonnan a szociális étkeztetés is történik. Ha neki is be kell zárnia, mert nem tudja kigazdálkodni a megemelkedő rezsiköltségeit, úgy más módot kell találnunk a kötelezően ellátandó szociális étkeztetés biztosítására.