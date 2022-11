A továbbképzés célja, hogy a Nagykanizsai Központi Óvoda digitális programjára csatlakozva az óvodából kikerülő első osztályos és a többi alsó tagozatos gyermek algoritmikus gondolkodásának fejlesztésében aktívan szerepet vállaljanak a pedagógusok.

- Továbbra is szeretnénk megőrizni az iskola hagyományos természettudományos irányát, ami az intézmény jövőjét illeti, kiegészítve az informatika és a robotika adta lehetőségekkel - fogalmazott Cserti-Czuppon Anita intézményvezető. - A robotikával ma már az élet szinte minden területén találkozunk, így az ifjúság esetében segítheti a cselekvés általi tanulást. Amellett, hogy felkelti a gyerekek érdeklődését, gondolkodásra készteti őket, összefüggéseket kerestet, elfogadásra tanít, fizikailag is megmozgatja a diákokat. Megtanítja a gyerekeket arra, hogy az eredmények értékelése több kritérium alapján is megtörténhet, és a dolgoknak nem csak egy megoldása lehet. Fejleszti a szociális készségeket, ami elősegíti a társas kapcsolatok alakulását, a másik véleményének tiszteletben tartását, egymás elfogadását.

Hozzátette: az alsó tagozatos tanítók feladata nem a kész, egységes megoldások megtanítása, hanem az, hogy a diákjaik átlássák a problémákat, és részfeladatokra bontsák azokat az eredményesebb megoldás érdekében. Fontos megértenünk, hogy egy problémának több megoldása is lehet, hiszen sokfélék vagyunk, sokféleképpen gondolkodunk. A robotokkal végzett tevékenységek ennek az algoritmikus gondolkodásnak az elsajátítását célozzák meg. Ez a gondolkodásmód korántsem életidegen, hiszen mindennapi életünkben is jelen van. Az említett kompetenciák elsajátításában a robotok nagy segítségünkre lehetnek, hiszen játékos formában fejleszthetjük a diákjainkat. Rögtön visszajelzést adnak megoldásuk helyességét illetően, s ha tévednek, azonnal kijavíthatják a hibát. Az így szerzett sikerélmények hosszú távon elvezetnek az egészséges önbizalom kialakulásához.

- Az előadáson bemutatott robotok ebben segítenek: egyszerűen és egyértelműen irányíthatók, így már óvodában is hasznosak - mondta az intézményvezető. - A feladatokat történetekbe, mesékbe ágyazzuk. A végső cél azonban nem kizárólag az, hogy jól érezzék magukat a diákok az órán. A fentiek adják a programozás, a kódolás alapjait, így a bonyolultabb programozási nyelvek tanulását készítjük elő.