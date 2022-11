Balaicz Zoltán hangsúlyozta: bár az energiaválság miatt az önkormányzat idén kevesebb forrást tudott biztosítani az adventi programra, „ismét bebizonyosodott, hogy Zalaegerszeg a segítség, az összefogás és a jótékonyság városa, 16 vállalkozás ugyanis összesen 10 millió forinttal egészítette ki a szerényebb városi támogatást, így idén is lesz Egerszegi Advent".

– Újra együtt készülhetünk tehát az ünnepekre, annál is inkább, mert minden korábbinál nagyobb szükség van az együttlétre, közösségeink és emberi kapcsolataink újraépítésére, a mosolyra – fogalmazott a városvezető, megjegyezve, a program a támogatóknak hála idén is régi fényében ragyog, mindössze két elem marad el: a fényfestés és a jégpálya, ezt azonban pótolja a korábbinál jóval gazdagabb programkínálat, amely kül- és beltéren egyaránt számos lehetőséget kínál az ünnepi készületre.

Az előző évekhez képest több intézmény és szervezet – a Kisosz Zala Megyei Egyesülete, a Keresztury VMK és a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. mellett a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac, a Tourinform-iroda, a Göcseji Múzeum és a Mindszentyneum – kapcsolódott be az adventi rendezvénysorozatba, még színesebbé téve a kínálatot.

A Dísz téren idén összesen 18 pavilon (kereskedők, kézművesek és számos vendéglátós) várja majd az ünnepre készülőket (hétfőtől szombatig 9-től 19, vasárnap pedig 9-től 18 óráig), akiket pénteken és szombaton délutánonként színpadi programok hosszú sora szórakoztat. A teljesség igénye nélkül idén is lesz adventi séta, sőt esti túra és családi kalandjáték is, tematikus kiállítás, több koncert, december 6-án felvonul hintójával a Kossuth utcán a Mikulás, s mint mindig, most is része a rendezvénynek a jótékonyság. A városháza előtti élő betlehembe már december 17-én, szombaton beköltöznek a lakók, s egészen 26-áig várják a látogatókat. Újdonságként pedig az Art Moziban december 24-én karácsonyi rajzfilmmatiné szórakoztatja a legkisebbeket.

(Az Egerszegi Adventről a későbbiekben bővebben is olvashatnak majd portálunkon.)