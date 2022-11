A téma azért került napirendre, mert a város korábban megemelte a közterülethasználati díjakat, s emiatt az érintett vállalkozások kérelemmel fordultak a testület felé. A minap megtartott testületi ülés egyik napirendi pontjaként ezért a képviselők újra felülvizsgálták a közterületek használatának szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. Kapcsolódó téma, hogy a helyi termelői piac kínálatát használtcikk árusítás lehetőségével egészítik ki, a „bolhapiac” havi egy alkalommal, az adott hónap második szombatján tart nyitva a termelői piac melletti területen.

Módosították a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet is, itt azonban – a Zala Megyei Kormányhivatal által tett észrevételek kapcsán – csak technikai jellegű változtatásokkal éltek, a rendelet mellékletében szabályozott díjak a korábbi módosításhoz képest nem változtak.

A testület új rendeletet alkotott ugyanakkor a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás szabályairól. Ez utóbbi napirendi pont kapcsán Farkas Szilárd polgármester kiemelte: nagyon fontos lenne a névvel ellátott közterületeken házszámokkal is megjelölni az ingatlanokat. Erre magasabb szintű jogszabály is kötelezi a tulajdonosokat, ugyanakkor praktikus okokat is szolgál, többek között szükség esetén a mentők is könnyebben találnak rá az adott címre. A polgármester azt is elmondta: felméréseik alapján több közterületi tábla – köztük néhány utcanévtábla is – rongálás áldozata lett, ezeket a tavasz folyamán javítani fogják, illetve ahol szükséges, ott pótolják.

A képviselőtestület beszámolót hallgatott meg a Hóvirág Óvoda 2021/2022-es nevelési évéről is. Elhangzott: tavaly szeptemberben a Bajcsy utcai óvodából 25 fő, míg az Eötvös utcai óvodából 13 fő került általános iskolába. Mindez azt jelzi, hogy jelenleg stagnál a gyermekek száma a városban és vonzáskörzetében, a létszámadatok szerint a közeljövőt illetően viszont minimális emelkedéssel is lehet számolni.

Zárt ülésen a városba érkező új háziorvos bérlakás kiutalására vonatkozó kérelmét tárgyalta meg a testület, az egészségház melletti szolgálati lakások egyikét utalják ki számára