A vígjátékok után most műfajt váltott, és az előzetes vélemények alapján jól tette, a Barbárt ugyanis egyöntetűen dicsérte a szakma és a közönség is. Vajon tényleg megérkezett az év horrorja, vagy csak egy újabb "nagyobb a füstje mint a lángja"-jelenséggel állunk szemben?

Tess (Georgina Campbell) állásinterjúra érkezik Detroitba és Airbnb-n foglalt szállást. A házban azonban már van valaki. Elvileg a közvetítő cégek rontottak el valamit és félreértés történt, s a lány ugyan óvatos, mégis úgy dönt, itt húzza meg magát éjszakára. Aztán lemegy a pincébe, ahol furcsa dolgokra bukkan.

A mai ingergazdag, információtengerre épülő világban nehéz elkerülni, hogy egy érdekesnek tűnő dologról ne derüljenek ki előzetesen fontos részletek. A Barbár esetében mégis érdemes erre törekedni, és amennyire lehet, látatlanban megnézni a filmet. Nem feltétlenül azért, mert tele lenne csavarokkal (noha azokból sincs hiány), sokkal inkább a történetmesélői stílus miatt. Épp ezért nem is szándékozom mélyebben részletezni a cselekményt, inkább nagy vonalakban az alapokról. Tess megérkezik a szállásra és percek alatt szimpatikus figurává válik. Láthatóan elővigyázatos, nehezen oldódik fel, valószínűleg mi is hasonlóképp viselkednénk ebben a helyzetben. Az első fél óra egy nyugtalanító expozíció, tudjuk, hogy valami történni fog, csak azt nem, mi és mikor. Itt jön a képbe az említett elbeszélői stílus, Cregger ugyanis legalább kétszer teljesen más irányba viszi el művét. Újabb és újabb mellékszálakat emel be, mégsem hat időhúzónak, mert érződik a tudatosság, illetve tisztán látszik, hogy minden okkal történik. A tempó egyeseknek talán lassú lehet, mégis indokoltnak éreztem, jót tett az összképnek, hogy a karakterek nemcsak papírmasék, hanem valódi jellemük, személyiségük van. A folyamatos megújulásnak sajnos vannak hátulütői is. Logikailag helyenként kikezdhető a film, illetve a harmadik sztoriszál és a motivációk, válaszok lehettek volna kidolgozottabbak. A hatás szerencsére így is garantált, a hibák nem degradálják az élményt, legalábbis nem annyira, hogy a pozitívumok ne tudnának kompenzálni. Horror fronton sem vall kudarcot Cregger műve, ijesztőnek nem feltétlenül nevezném, ellenben a feszültséggel remekül játszik, és ha kell, a vértől sem riad vissza.

Amennyire pocsék volt eddig az év horror fronton, most szűk két hónap alatt nagyon összekapta magát a zsáner, és jobbnál jobb produkciókkal örvendeztették meg a rajongókat. A Barbár teszi fel a koronát erre a termékeny időszakra és válik 2022 egyik legkülönlegesebb s egyben legszínvonalasabb horrorjává. Frappáns, kreatív, változatos alkotás, ami úgy képes megújulni, hogy az ne hasson elcsépeltnek. A szuper operatőri munka, a hangulatos zene és a nyomasztó feszültség már csak hab a tortán. Így merjen az ember szállást foglalni a jövőben.