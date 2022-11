Ezt Vigh László országgyűlési képviselő fogalmazta meg a hétfőn a megyeházán tartott fórum előtti tájékoztatón. A késő délutáni összejövetelre választókerületének önkormányzati vezetőit invitálta, s részt vett rajta dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár, dr. Sifter Rózsa főispán és Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester. Vigh László arról is beszélt, hogy már több település vezetője jelezte, úgy látják, megoldhatatlan fel­adat elé állítja őket a drágulás. Ennek ellenére az alapvető szolgáltatásokat nyújtó intézményeket – egészségügy, nevelés, oktatás – mindenképpen működtetni kell, mert ezek tovagyűrűző hatása a gazdaságot is komolyan sújtja. Egyéb szolgáltatásoknál lehet takarékoskodni – példaként a könyvtárat, faluházat említette –, de ez minden településnél más és más megoldást igényel, ennek megtárgyalását is szolgálta a fórum.

Az önkormányzatok energiabeszerzési nehézségeinek megoldására a kormány segítséget akar nyújtani. A több minisztérium bevonásával zajló tárgyalások koordinálására miniszteri biztost nevezett ki Balla György személyében, mondta dr. Dukai Miklós. A településekkel megvitatják, milyen hatással van költségvetésükre az infláció, és mi az, amiben kormányzati segítséget kérnek. Ez anyagiakon túl jogszabályokat is érinthet, amelyek például intézmények működtetésére, beruházások fenntartására vonatkoznak.

Térségben kell gondolkodni a problémák megoldásakor is, hiszen ez az összefogás jól működött az elmúlt években, amikor a környező településekkel fejlesztéseket valósítottak meg. Ezt Balaicz Zoltán polgármester bocsátotta előre, és hozzátette, a város önkormányzati közgyűlése 35 pontba foglalt intézkedéscsomagot fogadott el, ennek felét egyhangú támogatással, ellenszavazat nélkül. Legfőbb elvként azt tartották szem előtt, hogy az önkormányzati alapszolgáltatásokat mindenképpen tovább kell működtetni. Bölcsődék, óvodák, oktatási és nevelési intézmények, orvosi rendelők, idősotthonok, szociális intézmények és támogatások, valamint a gyermekétkeztetés tartozik ebbe a körbe. Több intézmény működését át kellett alakítani, többet ideiglenesen bezárnak. Jó hír, hogy a színház, ha rövidített évaddal is, de működhet, ahogy a fontosabb sportlétesítmények is, az uszoda nyitvatartását pedig kormányzati támogatás teszi lehetővé. A város helyzetében annyi a könnyebbség, hogy 2023. szeptember 30-ig él a szerződése a gázszolgáltatásra, ám az áram esetében év végén ez lejár. A jelenleg ismert számok szerint jövőre 6,6 milliárd forinttal nő meg a megyeszékhelyi önkormányzat energiaszámlája, tette hozzá.