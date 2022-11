Utóbbiak sorában dr. Bussay Dorottya háziorvos a szűrővizsgálatok jelentőségéről beszélt, dr. Bánfai Bálint mentőtiszt a mentőhívások helyes módszerét mutatta be, mialatt Bacsa Andrea gyógytornász aktív foglalkozást tartott a jelenlévő gyermekeknek. A tartalmas program megnyitóján Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, továbbá Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke is arról szólt, hogy ezeknek a programoknak fontos szerepük van az egészségmegőrzés érdekében, hiszen ráirányítják a figyelmet arra, hogy folyamatosan törődnünk kellene magunkkal, jellemzően ugyanis csak akkor figyelünk oda egészségünkre, amikor a tüneteink már problémát jeleznek. Bene Csaba szerint változó világunk miatt a következő generációk egyik legnagyobb problémája az lesz, hogy az egészségüket mi módon tudják megőrizni. Cseresnyés Péter emellett az egyesület tevékenységét is méltatta, mint mondotta: nagyszerű dolog olyan közösséget teremteni, aminek hírneve túlmutat az adott településen. Azt is kiemelte, hogy jelen társadalmunk életében nagy szükség van az igazi civil szervezetekre, olyan közösségekre, amelynek tagjai egyazon cél érdekében fognak össze, egyesítik erejüket, akaratukat, jószándékukat.

Kovács Krisztián, a szervező egyesület elnöke röviden szólt a jövőbeni terveikről is. Mint mondotta, az egészséges életmód népszerűsítését, illetve a különböző generációk együttműködésének elősegítését kiemelt céljuknak tekintik, ennek jegyében december 3-ra egy olyan teljesítménytúrát szerveznek, aminek távját sétálva, gyalogolva, futva, kocogva tehetik meg a résztvevők. Ugyanaznap este pedig az idősebb korosztályt várják egy nótázással egybekötött diópucolásra.