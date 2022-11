E jeles kamarai díjat kimagasló szakmai tevékenysége, a betegekkel és a kollégákkal kapcsolatos példaértékű magatartása és kamarai munkája elismeréseként kapja egy alapellátásban és egy fekvőbeteg-ellátásban dolgozó orvos, írja portálunkhoz eljuttatott közleményében a szervezet.

Az idei év kitüntetettjei: dr. Kollarits Anna Ágota üzemorvos, háziorvos, c. főorvos és dr. Nagy László patológus főorvos. A díjakat ünnepélyes keretek között Keszthelyen, a Balaton Kongresszusi Központ és Színház Simándy termében adta át dr. Kiss Ferenc, a MOK ZM TESZ elnöke. Ő nyitotta meg azt a fotókiállítást is, amely november 20-ig bárki számára szabadon látogatható a Balaton Színházban. A kiállított természetfotók két háziorvos, dr. Simán László és dr. Literáti Nagy Ferenc munkái. A tárlaton több nemzetközi díjnyertes fotó is látható.