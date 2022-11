Az ünnepségen a műsorban a helyi cserkészjelöltek szerepeltek, majd Kerkai Jenő életútjáról Pete Polgár Máté rédicsi plébános tartott előadást. Kerkai Jenő a községhez tartozó Kerkaújfaluban született 1904-ben. Kisgyermekkorától nagyszüleinél nevelkedett Zalaegerszegen, és ott járt a gimnáziumba is, ahol hittanára Pehm József, a későbbi Mindszenty József bíboros volt. Érettségi után Innsbruckban kezdte meg teológiai tanulmányait, 1924 februárjában lépett be Jezsuita rendbe, 1934-ben szentelték pappá. Közben felismerte, hogy Magyarországon nem elég tanulmányozni és leírni az elmaradott társadalmi viszonyokat, hanem tenni is kell valamit, és elsősorban a kiszolgáltatott parasztság helyzetén kell változtatni. E gondolat mentén alapította meg a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületét 1935-ben, ismertebb nevén a KALOT, mely egyházi indíttatású világi szociális agrárifjúsági reformmozgalom volt, a 20. századi magyar történelem egyik legsikeresebb civil szerveződése, mely 1946-ig működött.

Az ünnepség után a Szent Móric plébániatemplomban Márfi Gyula mutatott be szentmisét Molnár Árpád helyi plébánossal és a térség papjaival közösen, melyen az adventi koszorút is megáldotta, majd meggyújtották az első gyertyát.