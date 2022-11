Ezúttal – immáron többedik alkalommal – a Bársonytalp a Cicákért Állatvédő Egyesületet és a Civil Állatvédők Zalai Egyesületét támogathatták a piac látogatói – akár pénzzel, vagy élelemmel, takarókkal, felszereléssel.

Örömteli, hogy a kormány nemcsak a szavak szintjén segíti az állatvédelmet, hanem az ügyet államtitkári szintre emelte, s Ovádi Péter elkötelezetten és aktívan végzi a feladatát, bocsátotta előre Benkő Lajos, a Hévízi Termelői Piac vezetője. Szerinte a politikus máris rengeteget tett, de számos feladat vár még rá. Hozzátette: helyi szinten is érezhetően fontos az állatvédelem, és ez támogatásokban is megmutatkozik az önkormányzat részéről.

– Nálunk ez már hagyomány: a 11 éves piac életében ez a tizedik alkalom, amikor gyűjtést szervezünk állatvédő szervezetek támogatására – mondta Benkő Lajos. – Sajnos, mivel az embereknek ezekben a hónapokban komoly gondokkal kell szembenézniük, csökken az adományok összege, ám ettől függetlenül minden fillérre, kilónyi tápra szükség van, s örülünk bármilyen adománynak.

A piac vezetője kiemelte: az árusok közössége elkötelezett a „kóborkák” iránt, akik felelőtlen emberek miatt kerültek az utcára. Benkő Lajos arról is beszélt, az állatvédők gyakran jelentős összeggel tartoznak például az ivartalanító műtéteket elvégző állatorvosoknak, éppen ezért bármilyen összegű támogatás segítséget jelent a számukra.

A hévízi piac közösségének idén tavasszal arra is jutott figyelme és ereje, hogy a beregszászi állatmenhelynek gyűjtsön össze és juttasson el 1016 kilónyi tápot.

A gyűjtést, magánemberként, Papp Gábor polgármester is támogatta macska- és kutyaeledellel, illetve anyagilag is. Szerinte az ilyen alkalmakkor is bebizonyosodik, hogy a termelői piac nem csupán egy vásártér, amely helyet ad a helyi, térségbeli termelőknek, gazdálkodóknak, kézműveseknek, hanem közösség is, amely például jótékonysági kezdeményezések élére áll, segítve rászoruló embereket, vagy éppen állatokat. Ehhez hasonlóan kellene működnie szinte mindennek csoportosulásnak, szögezte le Hévíz első embere.

A város pedig büszke a piacára és folyamatosan fejleszti azt, fűzte hozzá Papp Gábor.

A két egyesület tagjai külön standoknál fogadták a felajánlásokat, és kisebb ajándékokkal köszönték meg a támogatást. Ezúttal majdnem 450 ezer forint és 213 kilogramm táp, illetve konzerv gyűlt össze a két szervezet számára Hévíz vásárterén.