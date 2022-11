A Balaton Színházban elsőként dr. Sifter Rózsa, Zala megye főispánja köszöntötte az intézményt, felelevenítve múltját és sorolva a hírességeket, akik a padjait koptatták. „A 250 év alatt az iskola nemcsak a városnak és a környéknek, hanem az egész országnak sok kiváló elmét adott”, például nagyszerű egyházi vezetőket, természettudósokat, kiemelkedő irodalmárokat, tanárokat és művészeket is, és közülük sokan a közösségi életben is aktív szerepet vállaltak, néha az életük kockáztatásával is, tette hozzá dr. Sifter Rózsa. Kiemelte: „Magyarország jövője függ a jól képzett fiataloktól, mert gazdaságunk akkor lehet sikeres, ha a növekedési feltételeket magyar, helyi tudásból teremti meg”, s ezért van nagy szükség jól prosperáló iskolákra, mint amilyen a Vajda is. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere szerint egy város életében a gimnáziuma mindig meghatározó, az elmúlt évtizedben számos felújítás, bővítés szolgálta az itt tanulókat. Emlékeztetett, 1924-ben a Vajda lett az ország legjobb gimnáziuma, s azóta is kiváló eredményeket ér el az intézmény, amely ma is a 40 legjobb közé tartozik hazánkban, diákjai pedig aktív szerepet játszanak a város kulturális életében is. Nagy Bálint beruházási államtitkár, a térség országgyűlési képviselője – parlamenti teendői miatt – levélben köszöntötte az iskolát. Többek között azt írta: az oktatási intézmény „az elmúlt két és fél évszázadban nagyban hozzájárult Keszthely identitásához, generációk oktatását és nevelését végezte, kiemelkedő színvonalon”. Leszögezte: ez a gimnázium több egy jó iskolánál, „városunk történelmének és a Festetics-örökségnek is fontos része, s vajdásnak lenni büszkeség, ami egész életen át tartó identitást ad”. Varga Sz. Gábor intézményvezető hangsúlyozta, a „negyed évezredes múlt történelmi távlat, tekintélyes örökség, mellyel európai összehasonlításban is kevesen büszkélkedhetnek”. Azt mondta: a felnövekvő generációk nevelése jövőt alakító és teremtő tevékenység, számtalan szépséggel, kötelességgel és felelősséggel járó feladat, ez az eszme ma is az iskola küldetésének legfőbb meghatározója.