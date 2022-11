November 24-én, csütörtökön 14 órakor gyújtják meg az első gyertyát az adventi koszorún, amikor az Izsák-iskolában adventi forgatagot szerveznek kicsiknek és nagyoknak. Fél ötkor a Csácsbozsoki Tűtáncoltatók foltműhely-kiállítása nyílik meg az iskola Dús László Galériáján. A tárlat december 19-ig, hétköznapokon ingyenesen látogatható. A következő gyertyagyújtás november 26-án, 15 órakor lesz, ezen a Kalimpa zenekar működik közre. A nap különlegessége, hogy az otthon elkészített adventi koszorúkat Furján Gellért atya áldja meg a Csácsi-hegyi kápolnában, ahol december 10-én szombaton, 15 órakor a harmadik gyertyát is meggyújtják, fellép a Hangolódók énekegyüttes. A Csácsi-hegyre december 9-én, pénteken Mikulás-túrát szerveznek. A 12 órakor kezdődő programra hívják az izsákos gyerekek szüleit, nagyszüleit is. Ekkor a Mikulás is a környéken jár majd a krampuszaival, hogy megajándékozza a résztvevőket. A karácsonyvárás és a 4. adventi gyertya meggyújtása december 18-án, vasárnap 15 órakor történik, a Szent István- szobornál felállított Betlehemnél, amelyre mindenkit várnak a városból. A nagyérdeműnek az Évgyűrűk Dalkör kedveskedik majd műsorral. Az adventi programokat december 19-én, hétfőn, a 13 órakor kezdődő Karácsonyváró kézművesdélután zárja, amit hagyományőrző szándékkal rendez meg a Foltvarró klub az Izsák-iskola aulájában. Ezen a délutánon a gyerekek és a felnőttek egyaránt kipróbálhatják kreativitásukat és csodás adventi, karácsonyi díszeket készíthetnek, melyek aztán otthon az ünnepi asztal részei lehetnek.