Balaicz Zoltán polgármester felidézte: 2015-ben újította meg a 2014 őszén hivatalba lépett új városvezetés a korábbi Aranykaput s ezzel együtt a zalaegerszegi adventi programkínálatot és annak külső megjelenését. Azóta minden esztendőben új elemekkel és több újdonsággal jelentkezett a rendezvény, ám a koronavírus-járvány miatt 2020-ban elmaradt a helyiek és az idelátogató turisták körében is kedvelt Egerszegi Advent. S bár tavaly már újra megszervezhették, léte idén ismét veszélybe került, ezúttal az európai energiaválság miatt.



– A sok nehézség közepette arra is figyelni kell, hogy a hagyományainkat ne veszítsük el, s igyekezzünk a zalaegerszegi polgárok érdekében úgy dolgozni, hogy ők a lehető legkevesebbet érzékeljenek abból, ha baj van. Most is megmutatkozott, hogy Zalaegerszeg a segítség, az összefogás és a jótékonyság városa, az önkormányzat szerényebb támogatását ugyanis lelkes vállalkozások egészítették ki, így idén is lesz, sőt: a régi fényében ragyog az Egerszegi Advent. Köszönet a 16 támogatónak az összesen 10 millió forint értékű segítségért – mondta Balaicz Zoltán, kiemelve: a FLEX International Kft., az ODBE Kft., a Baki Agrocentrum, a Forest Hungary Kft., a Kondex Kft., a Fundament Plusz Kft., a 3B Hungária Kft., a Pylon94 Kft., a Ganzeg Kft., az Edelmann Hungary Packaging Zrt., a Rheinmetall, az OTP Bank, a Patent Security Kft., a Sugar Cafe & Juice Bar, a Windoor Design Kft. és a Göcsej Nyomda támogatásának hála „újra együtt készülhetünk az ünnepekre”. – Most minden korábbinál nagyobb szükség van az együttlétre, a közösségeink és az emberi kapcsolataink újraépítésére, a mosolyra. Azt gondolom, az idei adventnek leginkább arról kell szólnia, hogy számíthatunk egymásra, hogy ebben a városban egy olyan közösséget alkotunk, ami a szeretetre, az összefogásra és a jótékonyságra koncentrál. Ezt üzeni, hogy a vállalkozók első szóra készek voltak a nemes ügy mellé állni, s valamennyi program is, amit felvonultatunk a következő hetekben.



Balaicz Zoltán a cégek mellett köszönetet mondott azoknak a szervezeteknek és intézményeknek is (Kisosz Zala Megyei Egyesülete, a Keresztury VMK, a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft., a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac, a helyi Tourinform iroda, a Göcseji Múzeum és a Mindszentyneum), amelyek sokszínű kínálattal segítik az ünnepre hangolódást.

Az adventi vásár már megnyitotta kapuit, ott a téren a kivilágított szán, a szelfipont s a finom ételeket, italokat kínáló pavilonok, így a gofris, a lángossütő és a kürtőskalácsos is. A kereskedők, kézművesek, vendéglátósok hétfőtől szombatig 9 és 19 óra között tartanak nyitva, vasárnap 9-től 18 óráig várják az érdeklődőket, pénteken és szombaton színpadi programok szórakoztatnak (részletek a plakáton). Ismét lesz élő betlehem és jótékonysági gyűjtés, több koncert, valamint adventi séta, esti túra, kiállítás és karácsonyi vásár is a helyi termékek piacán.