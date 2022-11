ZALAEGERSZEGI HÍREK

Vállalkozói konzultáció Zalaegerszegen

Miként élhető túl a válság, mi vár a gazdaság szereplőire, és ebben a helyzetben milyen segítségre számíthatnak a kis- és középvállalkozások? Ezen témakörök taglalására indított tíz megyét érintő konzultációsorozatot az Egyensúly Intézet, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége – olvasható a Zalai Hírlapban. A program zalai rendezvényét csütörtökön tartották a megyeszékhelyen. A házigazdák nevében, a VOSZ megyei elnöke, Balogh Ádám arról beszélt, hogy a konzultációban a makrogazdasági összefüggések taglalása mellett szeretnének az egész megyére kiterjedő helyzetértékelést adni, kitérve a fejlődés lehetőségeire is, és hogy ebben milyen támogatásokra lehet számítani a jövőben.

Nyílt napot tartottak a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központban

A felvételi előtt álló diákokat és szüleiket várták a közelmúltban a Pannon Egyetem zalaegerszegi Kampuszán. A felsőoktatási intézményekbe február 15-ig adhatják le a jelentkezésüket a továbbtanulásra készülő diákok, akik a megyeszékhelyi Kampusz képzési portfóliójával ismerkedhettek meg közelebbről – tájékoztat a zaol.hu. A nyílt napon bemutatkoztak a gazdasági, műszaki és informatikai területek, valamint a duális képzéssel és a felvételi változásokkal is megismerkedhettek a résztvevők. A képzések mellett a kollégiumról, a nyelvi-és felnőttképzésekről, a diákhitelről. A hallgatói közösségekről és szervezetekről pedig maguk a hallgatók beszéltek. Az előadóterem előtt különböző standokon oktatókkal és hallgatókkal beszélhettek az érdeklődő diákok. A programot úgynevezett guide tour, azaz kampusz túra zárta.

Megújul a Deák-technikum – Nyárra készül el az épületenergetikai fejlesztés

Bruttó 372 millió forintos KEHOP-os támogatással megújul a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum – olvasható a Zalai Hírlapban. Mindezt sajtótájékoztatón jelentették be a város és az intézmény vezetői. Mint arról már néhány hónappal ezelőtt beszámoltunk, 1,17 milliárd forintos vissza nem térítendő uniós és állami támogatással zajlik a ZSZC Széchenyi István Technikum és a Deák Ferenc Technikum épületenergetikai fejlesztése. A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum közös projektje várhatóan 2023 augusztusában fejeződik be. A mostani beruházás során – ahogy a Széchenyi-technikumban - kicserélik a homlokzati nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatokat, megoldják a lapostető hő- és vízszigetelését, valamint korszerűsítik az épületgépészeti fűtésrendszert.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Idén is lesz adventi forgatag Nagykanizsán

Az önkormányzat idén nem tudott anyagi támogatást nyújtani, de több lelkes vállalkozó és fellépő művész összefogásának köszönhetően idén is lesz adventi forgatag az Erzsébet téren – írja a Zalai Hírlap. November 26-tól minden pénteken és szombaton árusok és kulturális műsor is várja az érdeklődőket. Az adventi forgatag keretében kézműves ajándékok, mézeskalácsok és forró italok közül válogathatnak a térre érkezők, az árusoktól nem kértek közterület-használati díjat, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő pavilonokat is térítésmentesen biztosítsák a vállalkozók számára.

Kettős jubileumot ünnepeltek a Kiskanizsai-iskolában

A Kiskanizsai Általános Iskola az idén ünnepli a Templomtéri iskola fennállásának 180., a Rácz utcai iskola alapításának 140. évfordulóját – számol be a Zalai Hírlap. A jeles jubileumok alkalmából pénteken ünnepélyes újraavatót tartottak az intézményben. A kiskanizsai városrész Templom terén 1842-ben nyitotta meg kapuit az első vitézlő oskola, a Rácz utcában pedig 1882-ben tanoda nyílt. E kettő évforduló különösen fontos 2022-ben is, ezért nívós műsorfolyamot állított össze a tantestület. Az évfordulós események mostani nyitó programján az intézmény múltját elevenítettük fel. Azonban a következő hónapokban több olyan tárlatnak adunk helyet, ami a jeles jubileumhoz kapcsolódik. A tavasz során egy gálaműsorral szeretnénk zárni kettős évfordulót.

Húsz éve alakult a Pántlika Néptáncegyüttes

Nagyszabású gálaműsorral ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját szombaton este a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban a Pántlika Néptáncegyüttes – tájékoztat a zaol.hu. A műsorban a Bojtár népzenei együttes, valamint a Sormási Dalárda működött közre, de múltidéző filmvetítést is tartottak. A Kanizsa Táncegyüttes valamikori tagjai által még 2002-ben létrehozott, s Vizeli Dezső koreográfus vezette művészeti csoportot a nyitó műsorszám után először a város polgármestere, Balogh László köszöntötte. Kitért arra, hogy a hagyományok ápolása a nemzet karakterének legmélyebb vonása, ami nélkül nem létezhet emberi gondoskodás.

KESZTHELYI HÍREK

Nagy Bálint közlekedési államtitkárként folytatja

December elsejétől Nagy Bálint, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője közlekedési államtitkárként folytatja munkáját – tájékoztat a zaol.hu. Változik a kormányzat struktúrája. Palkovics László lemondott technológiai és ipari miniszter távozásával a közlekedési terület átkerül a Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztériumhoz, amelyet ezentúl Építési és Közlekedési Minisztériumnak hívnak majd. Nagy Bálint eddigi beruházási államtitkár marad a tárcánál, de közlekedési államtitkárként folytatja munkáját december elsejétől. Helyére Ágh Péter, Vas megyei országgyűlési képviselő kerül. A zalai politikus – az állami cégeken, társaságokon keresztül – a jövőben mintegy 60 ezer ember munkáját irányítja és hangolja össze.

Azt szeretnék, ha tovább szépülne a keszthelyi gyerekek környezete

Idén a Virágos Önkormányzatért-díjat s a Belügyminisztérium elismerését is átvehette Keszthely a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen – olvasható a Zalai Hírlapban. A jutalomként kapott vásárlási utalványokat a város óvodáinak ajánlotta fel az önkormányzat. Nemrégiben immár 29. alkalommal adták át a legvirágosabb településeknek járó elismeréseket. Keszthely több díjat is kapott, köztük 200 darab ezerforintos utalványt, amit az egyik helyi kertészeti áruházban lehet felhasználni. Az önkormányzat úgy döntött, a bónokat az óvodáknak adja, hogy tovább szépüljön a gyerekek környezete, fogalmazott Manninger Jenő polgármester.

A Szép Magyar Beszédért Alapítvány szavalóverseny eredményei Keszthelyen

Idén is megrendezte a Szép Magyar Beszédért Alapítvány területi szavalóversenyét a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban- írja a zaol.hu. Ezúttal rekordszámú, 78 keszthelyi és környékbeli fiatal jelentkezett az irodalmi viadalra, amelynek 1995-ös kezdete óta már több mint 1300 diák vett részt a megmérettetésen. A megmérettetésre helyi és térségbeli általános és középiskolás diákokat vártak, akik háromperces verseket, vagy prózai részleteket adhattak elő.