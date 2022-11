ZALAEGERSZEGI HÍREK

Elkezdődött az Egerszegi Advent

Megnyitott csütörtökön az Egerszegi Advent, amely egészen december 24-én 13 óráig várja a látogatókat, minden eddiginél gazdagabb programkínálattal, hangzott el a beharangozó sajtótájékoztatón, amelyen Balaicz Zoltán polgármester mellett részt vettek a szervezők, a forgatagba bekapcsolódó vállalkozók és az Egerszegi Adventet támogató cégek képviselői – tudósít a Zalai Hírlap. A Dísz téren idén összesen 18 pavilon várja majd az ünnepre készülőket, akiket pénteken és szombaton délutánonként színpadi programok hosszú sora szórakoztat. A teljesség igénye nélkül idén is lesz adventi séta, sőt esti túra és családi kalandjáték is, tematikus kiállítás, több koncert, december 6-án felvonul hintójával a Kossuth utcán a Mikulás, s mint mindig, most is része a rendezvénynek a jótékonyság.

Offner Márton ezüstérmet szerzett a WorldSkills versenyen

Épületgépész technikusként végzett a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumában s már a Budapesti Műszaki Egyetem energetikai mérnök szakának hallgatója Offner Márton, de később kezdi meg a tanulmányait, mert az utóbbi hónapokban világversenyre készült, ahonnan ezüstéremmel tért haza – írja a zaol.hu. Ha Marci túl lesz a mesteroklevélhez szükséges 2 kisebb vizsgaelem megszerzésén, ő lesz Magyarország legfiatalabb mestere. Ajánlatot kapott a Cápák című tévés produkció egyik befektetőjétől, Lakatos Istvántól, a cége Talent Programja számít rá hamarosan találkoznak. A diploma után nem kizárt a külföldi tapasztalatszerzés. Az egyetemen nagy előnnyel indul, hiszen már szakmailag jól tudja, miről beszél az elmélet.

Mesterleveleket adtak át Zalaegerszegen

A kereskedelmi és iparkamara szervezésében idén hat cukrász és nyolc fodrász tett mestervizsgát és vehette át a szakma legmagasabb minősítési szintjét jelentő mesterlevelét – olvasható a Zalai Hírlapban. A képzés és a vizsga lebonyolításához az Innovációs és Technológiai Minisztérium nyújtott támogatást a képzőhelyek számára 13 tanuló felkészítéséhez. A feltételeket teljesítők húsz százalék önrész mellett vettek részt a felkészítésen és a vizsgán. Egy jelölt maga finanszírozta a mesterlevél megszerzésének költségeit.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Digitális gondolkozás a nagykanizsai iskolában is

A Bolyai-iskolában ezúttal a tanárok sajátíthattak el új ismereteket, ugyanis dr. Lénárd András egyetemi docens, az ELTE Digitális Pedagógiai Tanszékének oktatója tartott továbbképzést digitális kultúra és robotika témakörben – tájékozta a zaol.hu. A továbbképzés célja, hogy a Nagykanizsai Központi Óvoda digitális programjára csatlakozva az óvodából kikerülő első osztályos és a többi alsó tagozatos gyermek algoritmikus gondolkodásának fejlesztésében aktívan szerepet vállaljanak a pedagógusok.

Egy cipősdoboznyi ajándékkal tehetik szebbé a rászoruló gyermekek karácsonyát

Az idén is megszervezik az "Egy doboznyi szeretet" elnevezésű jótékonysági akciót Nagykanizsán, a részletekről szerdán Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Balogh László polgármester és Hella Ferenc református esperes tartott sajtótájékoztatót – írja a Zalai Hírlap. Mint elhangzott: a szervezők azt szeretnék, ha Nagykanizsa lenne az a város, amely szeretetdobozaival a legtöbb rászoruló gyermek karácsonyát teszi szebbé. A szeretetdobozokat december 16-ig lehet eljuttatni a Csodapontok valamelyikére, így például a Kanizsa Arénába, a Kanizsai Dorottya Kórházba, a Tourinform irodába, a HSMK-ba, a Kodály Zoltán Művelődési Házba, a polgármesteri hivatalba, vagy a református egyházközség Kálvin téri irodájába.

Költözik a nagykanizsai népegészségügyi osztály

A Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a Sugár utca 4. helyett november végétől új helyszínen, az Eötvös tér 16. szám alatt, az 1. emeleten folytatja tevékenységét – tájékoztat a zaol.hu. A költöztetés november 29-én és 30-án zajlik le. Az osztály elérhetősége és ügyfélfogadási rendje változatlan marad.

KESZTHELYI HÍREK

Zöld szálloda címet nyert a Hotel Európa Fit

Arany fokozatú Zöld szálloda lett a hévízi Hotel Európa Fit, amely a minősítést két éven át használhatja – írja a zaol.hu. A Hotel Európa Fitet arany minősítéssel jutalmazták, elsőként a hévízi szálláshelyek közül. Ezt a címet 2023-ban és 24-ben viselheti a szálloda, amelynek közleménye szerint „a szakmai elismerés mögött rengeteg munka, tudatos döntés és számos beruházás áll, s persze elhivatott hozzáállás, amit a hotel vezetősége az elmúlt években a fenntarthatóság, a környezettudatosság és a zöld szemléletben jegyében bizonyított”.

Keszthelyi lett az év kézműves szaloncukra

Kiválasztották a 2022-es Év szaloncukrait, melyre az összes hazai, kicsi és nagy gyártó meghívást kapott – tájékoztat a zaol.hu. Az Év Szaloncukra kategória első helyén a gyulai Kézműves Cukrászda Forralt boros szaloncukra végzett. A második helyen a balatongyöröki Promenád Kávéház "Frizzy" mogyorós-robbanócukorkás szaloncukra végzett, míg a harmadik helyen idén harmadik alkalommal is a maklári Stühmer győzött, ám ezúttal a Körtezselés-muskotályos szaloncukrával. Az Év Szaloncukra kézműves kategóriájában a keszthelyi Sütibolt Mézeskalács ízesítésű szaloncukra ropogós kekszdarabokkal lett az első.

Első adventi gyertyagyújtás Alsópáhokon

Alsópáhok Község Önkormányzata, a Római Katolikus Egyház, a Hévízi Református Egyház szeretettel vár mindenkit az alsópáhoki adventi első gyertyagyújtásra. A közösségi ünnepi esemény a " Csali-kanyar" köztéri parkban 2022.november 26-án szombaton 16 órai kezdettel kerül sor. Az ünnepi programban polgármesteri köszöntő, egyházi áldások, gyertyagyújtás, Alsópáhoki Templomi Kórus szolgálata, valamint szeretet vendéglátás fogadja a kedves résztvevőket, melyet 17 órakor a Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Templomban a Kvartett Canzone Kamaraegyüttes színvonalas ünnepi koncertje követ.